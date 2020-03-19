2020-03-19T19:57:16+03:00
Происшествия

«Родной же человек!»: Семья не отвернулась от нижегородца, изнасиловавшего свою 16-летнюю падчерицу

Школьница забеременела от насильника и собирается рожать
Анастасия НАЗАРОВА
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Мать настаивала на аборте, но старшая сестра вступилась за девочку.Мать настаивала на аборте, но старшая сестра вступилась за девочку.Фото: СОЦСЕТИ
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Жители рабочего поселка Ковернино никак не могут прийти в себя после новости о девятикласснице, которая забеременела после изнасилования отчимом. Следователи возбудили уголовное дело в отношении Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, отмотавшего срок в тюрьме за другое преступление, а родные думают, как жить дальше. «Комсомольская правда» пообщалась с близкими родственниками семьи Морозовых (имена героев изменены. - Прим. ред.) и узнала у них, в каком состоянии пребывает мать школьницы, а также что планируется делать с беременностью.

«Хороший он и как отец, и как человек»

Когда слышишь про такие истории (изнасиловал отчим, забеременела в раннем возрасте и так далее), представляешь неблагополучную семью: мать алкоголичка, отец дебошир, бесхозные дети, предоставленные сами себе. В случае с Морозовыми, кажется, дела обстоят иначе. Как «Комсомолке» рассказали в следственном комитете, семья у них самая обыкновенная. У матери, к примеру, собственное сельское хозяйство, которое отнимает кучу сил и времени. Сказать, что нерадивая, нельзя. Работящая! А отец, хоть и отсидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но за своей родной дочерью Олей, старшей сестрой той, что изнасиловал под Новый год, всегда присматривал, подтягивал по учебе. Про ее успехи в школе рассказала близкий друг семьи.

- Да хороший он и как отец, и как человек. Есть, конечно, свои минусы, ну а у кого их нет? В свое время Олька благодаря ему стала учиться на одни четверки с пятерками. Воспитание у обеих девочек неплохое. Опять же внука любит (старшенькая родила в прошлом году), - поделилась собеседница «КП-Нижний Новгород» на условиях анонимности.

Кстати, после рождения первенца Ольга покинула родительский дом, переехав в другую область. Связь с родными поддерживала, но постольку-поскольку. Тем не менее, догадавшись о своем интересном положении, Кристина первым делом связалась со старшей сводной сестрой. Та посоветовала сделать тест на беременность. Первый оказался положительным, второй, контрольный, - тоже. Сомнений не было - девочка в положении. Плакали обе: одна от отчаяния, другая от шока.

- Кристина плохо помнит, когда именно ее изнасиловали. Но сейчас говорит, что вроде как зачатие было первого января, - добавила собеседница «Комсомолки».

От аборта еле отговорили

Узнав о беременности младшей, мать твердо заявила: «Аборт!» Но Ольга вступилась за сестру. «Кристине всего семнадцать. А вдруг она потом не сможет родить?» В общем, взвесив все за и против, решили-таки сохранить ребенка.

- Мать, конечно, сильно тогда разозлилась. Пыталась поговорить с сожителем, но тот все отрицал. Дескать, не было у него ничего с Кристинкой. Потом попросила старшую дочь сходить к инспектору по делам несовершеннолетних, узнать, что да как им делать. Сошлись на том, что надо писать заявление в полицию, - рассказала родственница Морозовых.

Пока собирались с духом, пошли в больницу на УЗИ. Врач осмотрел школьницу и выписал справочку для освобождения от занятий физкультурой. Причину указали настоящую - беременность.

- Так и вышло, что в полицию обратились не родственники Кристины, а директор школы-интерната, в которой она учится, - заявил источник в правоохранительных органах. - После этого отчима девочки задержали, началось расследование.

По информации близких Морозовых, будущая мать пока продолжает учебу в школе. Но доучиться в ней планирует после того, как малыш появится на свет и немного подрастет. А про отца-насильника стараются не думать, хотя вещи в следственный изолятор собирали всей семьей.

- Мать злится, Кристина - тоже. Только Оля чуточку мягче к нему относится в этой ситуации. Но бросать его вроде никто не собирается. Да, многое теперь изменится, но родной же человек. Бог ему судья, - заключила собеседница «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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