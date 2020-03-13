«Набросился, когда вернулась из школы»: Девятиклассница забеременела после изнасилования отчимом

Чудовищная история произошла в нижегородской глубинке в конце прошлого года. В поселке Ковернино 44-летний мужчина надругался над своей несовершеннолетней падчерицей, в результате чего девочка забеременела.

Поначалу Кристина (имя изменено. - Прим. ред.) не подозревала, что внутри нее зарождается жизнь. Мысли девятиклассницы были заняты совсем другим. Она никак не могла взять в толк, за что сожитель матери сотворил с ней такое! Однако когда появились первые признаки беременности, девочка запаниковала и рассказала все старшей сестре.

- И все-таки в полицию обратились не родственники Кристины, а директор школы-интерната, в которой она учится, - уточнил собеседник «Комсомольской правды - Нижний Новгород». - 2 марта девочка принесла в учебное учреждение справку из Ковернинской центральной районной больницы о том, что находится на шестой неделе беременности.

Полиция быстренько выяснила, что девятиклассница была изнасилована накануне Нового года. Правда, точную дату не помнит - в голове все смешалось.

- Он набросился на меня, когда я вернулась из школы домой. Как назло, мамы дома не было… - вспоминает пострадавшая. - Помню, что силой швырнул меня на диван и начал насиловать. Разумеется, я сопротивлялась, но отбиться не смогла.

Отчим оказался бывшим уголовником. По словам источника «Комсомолки», в 2000 году он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Справедливости ради, судимость погашена. А на профилактических учетах не состоит.

Тем временем в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области рассказали, что в отношении подозреваемого в изнасиловании 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

- Про семью никто ничего плохого сказать не может. Мама работяга. Трудится, чтобы прокормить семью, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о другом вопиющем случае, произошедшем в небольшом селе Петлино под Нижним Новгородом. Там 15-летняя девочка забеременела от престарелого любовника мамы и не знает, что делать с ребенком.

А на Бору задержан маньяк, который похитил и изнасиловал 13-летнюю девочку. Немолодой мужчина надругался над школьницей в новогоднюю ночь. В квартире своей сестры насильник удерживал подростка до двух часов ночи 1 января.

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