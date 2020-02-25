2020-02-25T17:01:00+03:00
Происшествия

На Бору задержали маньяка, который похитил и изнасиловал 13-летнюю девочку

Немолодой мужчина надругался над школьницей в новогоднюю ночь
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Немолодой мужчина силой затолкал хрупкую девочку в авто и отвез на квартиру сестры.Немолодой мужчина силой затолкал хрупкую девочку в авто и отвез на квартиру сестры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

13-летняя школьница из нижегородской глубинки встретила 2020 год не в окружении родных и друзей за праздничным столом, а в чужой квартире, удерживаемая насильником. Немолодой мужчина силой затолкал хрупкую девочку в авто и отвез на квартиру сестры, где впоследствии измывался над своей жертвой.

- Это произошло минут за двадцать до боя курантов. Ничего лучше не придумал, как везти ребенка на квартиру своей сестры в поселке Железнодорожный на Бору. Сама-то женщина проживает в Урене, поэтому помешать им было некому, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области добавили, что в ту ночь Екатерина Морозова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.), проводив свою подругу домой, возвращалась к родителям. Но повстречала незнакомца на автомобиле. На часах было около одиннадцати.

- Водитель затащил ее в машину против воли и отвез к себе на квартиру. Там он удерживал ее до двух часов ночи 1 января, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Школьница понимала, что с ней делает неизвестный мужчина и всячески сопротивлялась. Однако отбиться от него так и не смогла.

В кратчайшие сроки борским полицейским удалось установить личность насильника. Им оказался 51-летний местный житель, работающий грузчиком на нижегородском хлебозаводе. Как уточнил источник в правоохранительных органах, ранее судим не был.

Первого января следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». А спустя месяц возбудили еще два дела - сначала по статье «Насильственные действия сексуального характера», затем - по статье «Похищение человека».

- Сейчас задержанный находится под арестом. В это время с малышкой работают психологи, - добавил источник в правоохранительных органах.

В ТЕМУ

15-летняя нижегородка забеременела от престарелого любовника мамы и не знает, что делать с ребенком

Как оказалось, 62-летний мужчина насиловал ее неоднократно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Стреляйте в меня, только их не трогайте»: 20-летний студент закрыл собой девушку и друзей от вооруженных отморозков
Ровно год назад четверо жителей Братска с ружьем устроили охоту на водителей на трассе, вскоре преступники предстанут перед судом [фото, видео]
Новости 24
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову