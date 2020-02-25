На Бору задержали маньяка, который похитил и изнасиловал 13-летнюю девочку

13-летняя школьница из нижегородской глубинки встретила 2020 год не в окружении родных и друзей за праздничным столом, а в чужой квартире, удерживаемая насильником. Немолодой мужчина силой затолкал хрупкую девочку в авто и отвез на квартиру сестры, где впоследствии измывался над своей жертвой.

- Это произошло минут за двадцать до боя курантов. Ничего лучше не придумал, как везти ребенка на квартиру своей сестры в поселке Железнодорожный на Бору. Сама-то женщина проживает в Урене, поэтому помешать им было некому, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области добавили, что в ту ночь Екатерина Морозова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.), проводив свою подругу домой, возвращалась к родителям. Но повстречала незнакомца на автомобиле. На часах было около одиннадцати.

- Водитель затащил ее в машину против воли и отвез к себе на квартиру. Там он удерживал ее до двух часов ночи 1 января, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Школьница понимала, что с ней делает неизвестный мужчина и всячески сопротивлялась. Однако отбиться от него так и не смогла.

В кратчайшие сроки борским полицейским удалось установить личность насильника. Им оказался 51-летний местный житель, работающий грузчиком на нижегородском хлебозаводе. Как уточнил источник в правоохранительных органах, ранее судим не был.

Первого января следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». А спустя месяц возбудили еще два дела - сначала по статье «Насильственные действия сексуального характера», затем - по статье «Похищение человека».

- Сейчас задержанный находится под арестом. В это время с малышкой работают психологи, - добавил источник в правоохранительных органах.

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