2020-02-25T13:42:23+03:00
Происшествия

15-летняя нижегородка забеременела от престарелого любовника мамы и не знает, что делать с ребенком

Как оказалось, 62-летний мужчина насиловал ее неоднократно
Вероника КОТИК
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15-летняя нижегородка забеременела от престарелого любовника мамы и не знает, что делать с ребенком15-летняя нижегородка забеременела от престарелого любовника мамы и не знает, что делать с ребенкомФото: СОЦСЕТИ
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Чудовищная история произошла в Нижегородской области - здесь в небольшом селе Петлино под Нижним Новгородом 15-летняя Вика Ефремова (имена героев изменены – прим. Ред.) забеременела от престарелого любовника своей мамы Ирины. То, что 62-летний мужчина пойдет на изнасилование подростка, никто даже представить не мог.

- Они живут втроем: сама девочка, ее мама и их бабушка, - рассказывают знакомые семьи. – С Викиным отцом Ира развелась много лет назад. И с тех пор устроить свою жизнь у нее не получалось. Мужчины, конечно, были, но все как-то несерьезно. Хотя женщина она симпатичная, молодая – ей всего 33 года.

Пару лет назад друзья с удивлением узнали, что Ира стала встречаться с неким Владимиром, который был намного старше ее.

- Когда мы его увидели, то были в шоке, - признаются знакомые. – Ему уже исполнилось 62 года: у него семья, дети, внуки. Вместе они никогда не жили – только встречались. Все это время он продолжал жить с семьей.

Конечно, в деревне об этой странной связи сплетничали много. Но постепенно все успокоились – мало ли кто как живет. Пока в феврале этого года не выяснилось страшное.

- В местной школе проводили плановый медосмотр. И на приеме у гинеколога выяснилось, что Вика уже на четвертом месяце беременности, - рассказывают местные жители. – Первый вопрос у медиков был, кто отец ребенка. Вся в слезах девочка призналась, что дядя Вова.

Как оказалось, мужчина насиловал ребенка неоднократно. Фото: СОЦСЕТИ

Как оказалось, мужчина насиловал ребенка неоднократно.Фото: СОЦСЕТИ

Учитывая возраст будущей роженицы, к делу подключились правоохранительные органы. И не зря.

- Сообщение о совершенном преступлении в правоохранительные органы поступило 7 февраля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что еще в сентябре 2019 года, мужчина изнасиловал девочку прямо в салоне своего автомобиля. Преступление было совершено на седьмом километре автодороги село Вад – село Дубенское.

Впрочем, как рассказывают знакомые семьи, в сексуальные отношения с ребенком мужчина вступал не один раз. Просто раньше дело не доходило до беременности.

- Он ее и раньше насиловал, но постоянно запугивал, - рассказывают знакомые. – Поэтому она и боялась рассказывать матери о случившемся. Ну, а когда забеременела, тайну стало уже не скрыть.

Сейчас мужчина уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Главный вопрос, который теперь стоит перед семейством – что делать с ребенком.

- Ну, а что ей делать? Придется рожать, - разводят руками друзья. – Все-таки уже четвертый месяц беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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