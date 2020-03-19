2020-03-19T11:08:52+03:00
Происшествия

Появилось видео схода грунта на Похвалинском съезде

Огромный оползень едва не накрыл проезжающий мимо автомобиль [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Первый обвал грунта на Похвалинском съезде 18 марта произошел около пяти часов вечера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.Первый обвал грунта на Похвалинском съезде 18 марта произошел около пяти часов вечера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Страшный обвал грунта произошел на Похвалинском съезде вечером 18 марта. В паблике «Регион-52» появилось эпичное видео с автомобильного регистратора, которое прислали очевидцы.

Первый обвал грунта на Похвалинском съезде 18 марта произошел около пяти часов вечера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Первый обвал грунта на Похвалинском съезде 18 марта произошел около пяти часов вечера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На кадрах видно, что легковушке чудом удалось проскочить место, куда через секунду сполз грунт вместе с деревянной лестницей. Ехавший после него автомобиль сумел вовремя затормозить, поэтому также избежал катастрофы.

Сейчас в соцсетях обсуждают автомобилиста, который проскочил перед оползнем. У общественности нет сомнений, что водитель родился в рубашке.

- Видимо, ангел над ним пролетел, - считает Ольга Бушуева.

- Да, повезло… Но другой машине, которая встала перед этой лавиной! - убеждена Елена Романова.

- Хорошо, что люди не проходили мимо, - отметил Александр Ефимов.

Первый обвал грунта на Похвалинском съезде 18 марта произошел около пяти часов вечера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Первый обвал грунта на Похвалинском съезде 18 марта произошел около пяти часов вечера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» рассказывала, что огромный оползень перегородил проезжую часть Похвалинского съезда около 17.00 18 марта. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и регионального Управления МЧС. Вскоре движение на участке, где сошел грунт, было перекрыто в обе стороны. Водителям ничего не оставалось, как разворачиваться и ехать в обратную сторону.

Позже глава города Владимир Панов сообщил, что одной из возможных причин оползня стал прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Чернышевского. Ликвидацией последствий оползня занимались дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал.

Огромный оползень на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/novgorod_52

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ИСТОЧНИК KP.RU

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