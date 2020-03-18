2020-03-18T20:29:29+03:00
Происшествия

Дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал ликвидируют последствия оползня на Похвалинском съезде

Укрепление склона займет несколько дней
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Устранением последствий оползня на Похвалинском съезде занимаются дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил мэр города Владимир Панов, который находится на месте происшествия, ожидается прибытие дополнительных погрузчиков и самосвалов.

- Задача – в кратчайшие сроки убрать все, что находится на проезжей части – землю, части лестницы. После этого начнутся более сложные работы – укрепление склона займет несколько дней. Нужно будет делать подпорную стенку, бурить и ставить сваи. На Канавинском мосту очень интенсивное движение, поэтому мы постараемся в максимально короткие сроки запустить его в прежнем объеме. Когда приступим к созданию подпорной стенки, возможно, сократим полосы движения транспорта. Задача стоит, чтобы работали как минимум три полосы на время всех аварийных работ, – прокомментировал Владимир Панов.

Напомним, ранее глава города сообщил, что одной из возможных причин оползня на Похвалинском съезде, является прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Ченышевского. Здание расселено и должно было быть снесено в ближайшее время.

Напомним, движение транспорта в сторону верхней части города перекрыто по двум полосам Канавинского моста. Общественный транспорт запущен по альтернативным направлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликована измененная схема движения на время ликвидации оползня на Похвалинском съезде
Дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал ликвидируют последствия оползня на Похвалинском съезде
«Ситуация с коронавирусом в нашем регионе спокойная и стабильная», - Петр Зубаров
«Разобщение - это самая важная мера профилактики в период эпидемии», - Елена Малинникова
Причиной оползня мог стать прорыв коммуникаций в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского
«Сбежала из дома с клеткой с белками»: в Нижегородской области прекращены поиски 12-летней девочки
Нижегородский боец проведет важнейший бой в Екатеринбурге
В Ардатовском районе в этом году отремонтируют более 18 км дорог
В Нижнем Новгороде увеличат количество парковочных мест для инвалидов
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Спасском районе
Молодая женщина погибла при пожаре в Балахне
Региональная школа инфекционистов прошла в Нижнем Новгороде
За январь 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 183,3 тыс. кв. метров жилья
«Ситуация с коронавирусом – штатная», - замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
В Нижегородской области в 2019 году ликвидировано 468 свалок
«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин
Нижегородскую управляющую компанию обвиняют в неуплате налогов