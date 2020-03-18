Дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал ликвидируют последствия оползня на Похвалинском съезде

18 Март 2020 2020-03-18T20:29:29+03:00

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Устранением последствий оползня на Похвалинском съезде занимаются дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил мэр города Владимир Панов, который находится на месте происшествия, ожидается прибытие дополнительных погрузчиков и самосвалов.

- Задача – в кратчайшие сроки убрать все, что находится на проезжей части – землю, части лестницы. После этого начнутся более сложные работы – укрепление склона займет несколько дней. Нужно будет делать подпорную стенку, бурить и ставить сваи. На Канавинском мосту очень интенсивное движение, поэтому мы постараемся в максимально короткие сроки запустить его в прежнем объеме. Когда приступим к созданию подпорной стенки, возможно, сократим полосы движения транспорта. Задача стоит, чтобы работали как минимум три полосы на время всех аварийных работ, – прокомментировал Владимир Панов.

Напомним, ранее глава города сообщил, что одной из возможных причин оползня на Похвалинском съезде, является прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Ченышевского. Здание расселено и должно было быть снесено в ближайшее время.

Напомним, движение транспорта в сторону верхней части города перекрыто по двум полосам Канавинского моста. Общественный транспорт запущен по альтернативным направлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU