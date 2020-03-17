В гараже у мужчины, устроившего взрыв в жилом доме на Светлоярской, обнаружили склад с боеприпасами и оружием

Расследование по уголовному делу по факту взрыва, прогремевшего в жилом доме на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде, ведется уже несколько недель.

Напомним, 30 января в подвале дома № 36 двое рабочих случайно наткнулись на гранату. Она взорвалась, люди получили незначительные травмы. Подозрение полицейских сразу пало на одного из жильцов дома, отказавшегося открыть им дверь. По мнению правоохранителей, в его квартире мог находиться целый арсенал оружия и боеприпасов. Чтобы проникнуть в квартиру, полицейским пришлось брать ее штурмом. Однако при задержании он не оказал никакого сопротивления. Через некоторое время стало известно, что сам мужчина, по всей вероятности, является психически больным.

В рамках следствия 3 марта правоохранители провели обыск в гараже на улице Совхозной - строение принадлежит этому самому нижегородцу. В помещении был обнаружен целый склад оружия и боеприпасов. По словам источника «Комсомольской правды», в гараже лежали более 800 патронов разного калибра, несколько пистолетов, охотничье ружье и гранаты, одна из которых, как правило, применяется для поражения живой силы в оборонительном бою.

Более того, злоумышленник спрятал в своем гараже две бутылки из-под кваса, в которых находится нечто похожее на порох. Все находки были изъяты для экспертизы. Расследование продолжается.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/758038" frameborder="0"></iframe> Задержание нижегородца, устроившего взрыв на Светлоярской улице.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

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