В гараже у мужчины, устроившего взрыв в жилом доме на Светлоярской, обнаружили склад с боеприпасами и оружием
Расследование по уголовному делу по факту взрыва, прогремевшего в жилом доме на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде, ведется уже несколько недель.
Напомним, 30 января в подвале дома № 36 двое рабочих случайно наткнулись на гранату. Она взорвалась, люди получили незначительные травмы. Подозрение полицейских сразу пало на одного из жильцов дома, отказавшегося открыть им дверь. По мнению правоохранителей, в его квартире мог находиться целый арсенал оружия и боеприпасов. Чтобы проникнуть в квартиру, полицейским пришлось брать ее штурмом. Однако при задержании он не оказал никакого сопротивления. Через некоторое время стало известно, что сам мужчина, по всей вероятности, является психически больным.
В рамках следствия 3 марта правоохранители провели обыск в гараже на улице Совхозной - строение принадлежит этому самому нижегородцу. В помещении был обнаружен целый склад оружия и боеприпасов. По словам источника «Комсомольской правды», в гараже лежали более 800 патронов разного калибра, несколько пистолетов, охотничье ружье и гранаты, одна из которых, как правило, применяется для поражения живой силы в оборонительном бою.
Более того, злоумышленник спрятал в своем гараже две бутылки из-под кваса, в которых находится нечто похожее на порох. Все находки были изъяты для экспертизы. Расследование продолжается.
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