2020-01-31T17:28:30+03:00
Происшествия

Полиция задержала нижегородца, устроившего взрыв на Светлоярской улице

Квартиру, в которой подозреваемый предположительно хранил боеприпасы, пришлось брать штурмом [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
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Нижегородец, устроивший взрыв в жилом доме на Светлоярской улице, не пожелал пускать в свое жилище полицейских. Те решили взять квартиру штурмом. Это произошло днем 31 января.

Задержание нижегородца, устроившего взрыв на Светлоярской улице.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, задержать мужчину, подозреваемого в незаконном обороте боеприпасов, удалось при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

- Им оказался местный житель 1973 года рождения. Перед операцией по задержанию жители дома были эвакуированы, место оцеплено представителями правоохранительных органов. При задержании мужчина сопротивления не оказывал и в его квартире не обнаружено предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих, - рассказали в правоохранительных органах.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Сейчас силовики осматривают квартиру задержанного. А сам он допрашивается дознавателем отдела полиции.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Напомним, 30 января 2020 года в пятиэтажном жилом доме на улице Светлоярской произошел хлопок. Как выяснилось, в подвале слесари занимались обмером труб и нашли непонятный предмет, который внезапно сдетонировал. Мужчины получили ранения, одного из них пришлось госпитализировать, второй же после осмотра был отпущен домой. Из дома было эвакуировано около 25 человек. После обследования здания сотрудники полиции разрешили жителям дома вернуться в свои квартиры. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Фото: пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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