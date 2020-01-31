В Нижнем Новгороде штурмуют квартиру мужчины, устроившего взрыв на Светлоярской

История со взрывом в подвале дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде обрастает новыми подробностями – полицейские заподозрили, что дома у владельца гранаты есть целый схрон оружия. Однако впускать сотрудников правоохранительных органов к себе домой тот не пожелал.

В Нижнем Новгороде штурмуют квартиру мужчины, устроившего взрыв на СветлоярскойФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Квартиру злоумышленника пришлось штурмовать спецслужбам.

- Перед операцией по задержанию жители дома были эвакуированы, место оцеплено представителями правоохранительных органов. Сотрудникам полиции при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии удалось задержать подозреваемого в незаконном обороте боеприпасов. Им оказался местный житель 1973 года рождения, - рассказали "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время проводится осмотр квартиры злоумышленника, а самого мужчину допрашивают дознаватели отдела полиции.

В Нижнем Новгороде штурмуют квартиру мужчины, устроившего взрыв на СветлоярскойФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Напомним, накануне, 30 января 2020 года в пятиэтажном жилом доме на улице Светлоярской произошел хлопок. Как выяснилось, в подвале слесари занимались обмером труб и нашли непонятный предмет, который внезапно сдетонировал. Мужчины получили ранения, одного из них пришлось госпитализировать, второй же после осмотра был отпущен домой. Из дома было эвакуировано около 25 человек. После обследования здания сотрудники полиции разрешили жителям дома вернуться в свои квартиры. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Новгороде штурмуют квартиру мужчины, устроившего взрыв на СветлоярскойФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Пройдет домой и все, ни здрасьте, ничего. В этом доме он чуть ли не с самого рождения жил. Сначала с родителями, потом женился, ушел от них. А потом развелся и вернулся. Отец у него инвалид был, умер. Потом и мать умерла. Так что в последнее время один жил. Ни с кем не общался, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» соседка задержанного.

- Вчера эвакуировали после взрыва в подвале, и сегодня вот опять. Узнал, что эвакуировали из-за мужчины, который оставил гранату в подвале. Говорят, он в Чечне воевал, и у него немного крыша поехала. Он редко выходил из дома. У нас в доме камеры установлены, он их все срезал, ругались с ним постоянно из-за этого, - поделился сосед задержанного Илья Щетинин.

Как стало известно позже, при задержании мужчина не оказывал сопротивления, а в его квартире не было обнаружено предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих.