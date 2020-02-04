2020-02-04T13:21:33+03:00
Происшествия

Мужчина, устроивший взрыв на Светлоярской, оказался психически больным

Стали известны новые подробности громкого задержания [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Мужчина, устроивший взрыв на Светлоярской, оказался психически больным. ФОТО: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.Мужчина, устроивший взрыв на Светлоярской, оказался психически больным. ФОТО: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
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Взрыв, прогремевший в жилом доме на улице Светлоярской, стал едва ли не самым громким событием минувшей недели.

Напомним, 30 января в подвале дома № 36 двое рабочих случайно наткнулись на гранату. В результате взрыва оба они получили незначительные травмы. Подозрение полицейских сразу пало на одного из жильцов дома, отказавшегося открыть им дверь. По мнению правоохранителей, в его квартире мог находиться целый арсенал оружия и боеприпасов. Чтобы проникнуть в квартиру, полицейским пришлось брать ее штурмом. Однако при задержании он не оказал никакого сопротивления. И вот, наконец, стали известны первые результаты расследования – по всей вероятности, мужчина является психически больным.

- После общения с задержанным, у сотрудников полиции были основания полагать, что мужчина нуждается в квалифицированной медицинской помощи и дознание ходатайствовало о помещении его в стационар, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время он находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей.

Сейчас мужчина помещен в стационар. ФОТО: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Сейчас мужчина помещен в стационар. ФОТО: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Странное поведение мужчины отмечали и соседи задержанного. По их словам, он был крайне нелюдимым и нередко вступал в конфликты с местными жителями – в основном, из-за камер видеонаблюдения.

- Говорят, он в Чечне воевал, и у него немного крыша поехала, - рассказал «Комсомолке» сосед задержанного Илья Щетинин. - Он редко выходил из дома. У нас в доме камеры установлены, он их все срезал, ругались с ним постоянно из-за этого. За последнее время сразу пять камер срезал.

Тем временем расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в жилом доме, продолжается. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Штурм квартиры владельца оружия в Нижнем Новгороде.Видео: "Опер пишет"

ИСТОЧНИК KP.RU

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