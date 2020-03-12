2020-03-12T18:04:04+03:00
Общество

Отдельной темой фестиваля «Горький fest 2020» станет творчество Алексея Балабанова

Организаторы собираются установить мемориальную доску в память о режиссере, который учился в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Губернатор Глеб Никитин встретился с организаторами фестиваля "Горький fest". Фото: Юлия Горшкова.Губернатор Глеб Никитин встретился с организаторами фестиваля "Горький fest". Фото: Юлия Горшкова.
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Кинофестиваль «Горький fest 2020», скорее всего, пройдет в Нижнем Новгороде в июле. Уже известно, что площадок будет больше, чем годом ранее. Детали организаторы - актер Михаил Пореченков и продюсер Оксана Михеева - обсудили на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Пореченков пообещал, что зрителей ждут новые фильмы, интересные встречи и вообще много любопытного.

- Сейчас мы активно работаем над фестивальной программой, - добавил президент фестиваля «Горький fest».

Оксана Михеева и Михаил Пореченков рассказали, чем удивят нижегородцев в этом году. Фото: Юлия Горшкова.

Оксана Михеева и Михаил Пореченков рассказали, чем удивят нижегородцев в этом году. Фото: Юлия Горшкова.

Отдельной темой четвертого фестиваля станет творчество режиссера Алексея Балабанова, который окончил Нижегородский лингвистический университет и долгое время жил в Горьком.

- В прошлом году был юбилей - 60-летие режиссера. Мы показывали ретроспективы его картин. А в этом году 20 лет исполняется фильму «Брат 2». К этой дате приурочено музыкальное событие, которое надеюсь, состоится, пока идут переговоры, - рассказала Оксана Михеева.

Вдобавок ко всему организаторы фестиваля намереваются открыть мемориальную доску в вузе, где учился режиссер.

- Безусловно, мы покажем еще ряд его картин, пригласим супругу, - добавила продюсер.

В свою очередь глава региона отметил, что проведение мероприятий, подобных кинофестивалю «Горький fest», в полной мере способствует достижению целей национального проекта «Культура».

- Он уже занимает важное место в календаре событийного туризма, - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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