Отдельной темой фестиваля «Горький fest 2020» станет творчество Алексея Балабанова
Кинофестиваль «Горький fest 2020», скорее всего, пройдет в Нижнем Новгороде в июле. Уже известно, что площадок будет больше, чем годом ранее. Детали организаторы - актер Михаил Пореченков и продюсер Оксана Михеева - обсудили на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Пореченков пообещал, что зрителей ждут новые фильмы, интересные встречи и вообще много любопытного.
- Сейчас мы активно работаем над фестивальной программой, - добавил президент фестиваля «Горький fest».
Оксана Михеева и Михаил Пореченков рассказали, чем удивят нижегородцев в этом году. Фото: Юлия Горшкова.
Отдельной темой четвертого фестиваля станет творчество режиссера Алексея Балабанова, который окончил Нижегородский лингвистический университет и долгое время жил в Горьком.
- В прошлом году был юбилей - 60-летие режиссера. Мы показывали ретроспективы его картин. А в этом году 20 лет исполняется фильму «Брат 2». К этой дате приурочено музыкальное событие, которое надеюсь, состоится, пока идут переговоры, - рассказала Оксана Михеева.
Вдобавок ко всему организаторы фестиваля намереваются открыть мемориальную доску в вузе, где учился режиссер.
- Безусловно, мы покажем еще ряд его картин, пригласим супругу, - добавила продюсер.
В свою очередь глава региона отметил, что проведение мероприятий, подобных кинофестивалю «Горький fest», в полной мере способствует достижению целей национального проекта «Культура».
- Он уже занимает важное место в календаре событийного туризма, - подчеркнул Глеб Никитин.
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