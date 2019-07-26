«Надежда российского кинематографа!»: Данил Стеклов получил премию «Горький fest» за главную роль в «Амбивалентности»

Третий фестиваль актуального российского кино «Горький fest» подошел к концу. В четверг, 25 июля, в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония его закрытия и награждения победителей. Гостями церемонии стали Гоша Куценко, Данил Стеклов, Светлана Камынина, Ольга Ломоносова и Павел Сафонов, Игорь Жижикин, Сергей Епишев, Дарья Екамасова, Василий Сигарев, продюсер фестиваля Оксана Михеева, а также президент фестиваля Михаил Пореченков с сыном Владимиром Любимцевым и другие.

Игорь Жижикин снова приехал на "Горький fest".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Светлана Камынина ("Интерны") и Сергей Епишев ("Кухня").Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Светлана Камынина приехала на фестиваль в качестве гостя, а в итоге стала ведущей церемонии закрытия.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Первым делом организаторы фестиваля назвали имя человека, которому присуждается премия «Горький fest» «За вклад в российский кинематограф». В первый год ее получил Александр Велединский, во второй - Никита Михалков, а в этот раз – большой друг Михаила Пореченкова Константин Хабенский, который не смог добраться до Нижнего Новгорода.

Актриса Ольга Ломоносова и режиссер Павел Сафонов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Игорь Жижикин с фанатами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Гоша Куценко приехал на закрытие кинофестиваля, чтобы выступить с музыкальным концертом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам гендиректора продюсерского центра «Люксар» Оксаны Михеевой, каждый год имя награждаемого - сюрприз.

- Логику проследить не удастся - ее нет, - заявила нижегородка. - Дирекция фестиваля принимает коллегиальное решение, кто достоин этой премии. Сам Константин доехать до нас не успел, но прислал свое видеобращение.

Нижегородцы были счастливы увидеть Гошу Куценко на красной дорожке.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Член жюри кинофестиваля "Горький fest" актриса Дарья Екамасова.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

С большого экрана, установленного на сцене Нижегородского театра драмы, актер заявил, что кино может быть разным, непохожим друг на друга, но единым быть должно одно - оно не должно оставлять зрителей равнодушными. Зал громко зааплодировал.

Следом на сцену вышли члены жюри - актриса Дарья Екамасова и режиссер Василий Сигарев, которые назвали имя режиссера, чей фильм удостоился специального диплома с формулировкой «За поиск новых ярких персонажей». Им стала Евгений Милых, снявший короткометражку «Ничего личного».

Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Михаил Пореченков, Светлана Камынина, Оксана Михеева и Василий Сигарев. Фото: Геннадий Авраменко

- Программа «Встряска» была настолько многогранной, полифоничной, разной: начиная от короткометражных фильмов и заканчивая веб-сериалами. Спасибо зрителям, которые приходили на показы. Были полные залы! И мне кажется, очень важно, когда зритель смотрит кино до конца, - отметила Екамасова.

Также специальным дипломом с формулировкой «С надеждой на полный метр» отмечен фильм «Гекко» режиссера Никиты Лойка.

Гоша Куценко с Ольгой Ломоносовой. Фото: Геннадий Авраменко

Василий Сигарев с Дарьей Екамасовой. Фото: Геннадий Авраменко

Лучшим оператором был признан Юрий Никогосов за работу в веб-сериале «В постели» режиссера Шоты Гамисония. Единственным представителем работы на фестивале оказалась актриса Светлана Камынина, которая стала ведущей церемонии закрытия. Ей досталась одна из главных ролей сериала.

На закрытии выступила детская школа-студия Константина Хабенского "Оперение". Фото: Геннадий Авраменко

Константин Хабенский удостоился премии "За вклад в российский кинематограф", но приехать в Нижний Новгород не смог. Фото: Геннадий Авраменко

Лучшим сценарием стало «Замыкание» режиссера автора сценария Татьяны Эверестовой. А лучшей актрисой была названа Надежда Лумпова за роль в фильме «Кальмар» режиссера Лидии Кондратюк. Приз за режиссуру достался фильму «Рекрут» режиссера Игоря Цоя.

Продюсер фестиваля Оксана Михеева и президент фестиваля Михаил Пореченков. Фото: Геннадий Авраменко

Ведущими церемонии закрытия стали Сергей Епишев и Светлана Камынина. Фото: Анна Темерина

Участники третьего кинофестиваля "Горький fest" на закрытии. Фото: Геннадий Авраменко

Вместе с тем фильм «Амбивалентность» Антона Бильжо получил сразу две награды. Жюри «Горький fest» присудило ему Гран-при», а исполнителю главной роли Данилу Стеклову - премию «За лучшую мужскую роль».

- Название фильма, в котором сыграл артист, которого мы выбрали, можно трактовать как некое противоречие, двойственность, но у нас никакого противоречия не было - мы единодушно выбрали тебя, Данил Стеклов, ты надежда российского кинематографа! - заявила Дарья Екамасова.

Сам же Стеклов признался, что гордится этим фильмом: «Кто не посмотрел, обязательно сделайте это!»