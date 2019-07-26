2019-07-26T13:28:42+03:00
Звезды

«Приеду и напьюсь»: Гоша Куценко пообещал вернуться на фестиваль «Горький fest»

Актер выступил на закрытии летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Гоша Куценко выступил в Нижнем Новгороде со своей музыкальной группой "ГК". Фото: Геннадий АвраменкоГоша Куценко выступил в Нижнем Новгороде со своей музыкальной группой "ГК". Фото: Геннадий Авраменко
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Звезда «Антикиллера» Гоша Куценко приехал на церемонию закрытия третьего фестиваля актуального российского кино «Горький fest» 25 июля. Артист рассказал, что его пригласил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

Концерт Гоши Куценко. Фото: Анна Темерина

Концерт Гоши Куценко. Фото: Анна Темерина

- Месяц назад в Москве я встретился с Мишей Пореченковым, и он пригласил меня на фестиваль. К сожалению, я не привез никакого кино, но сегодня спою, - заявил Куценко со сцены Нижегородского театра драмы.

Ольга Ломоносова и Сергей Епишев тоже побывали на концерте коллеги. Фото: Геннадий Авраменко

Ольга Ломоносова и Сергей Епишев тоже побывали на концерте коллеги. Фото: Геннадий Авраменко

Концерт Гоши Куценко. Фото: Анна Темерина

Концерт Гоши Куценко. Фото: Анна Темерина

Предстоящий концерт в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной актер посвятил почитателю своего таланта режиссеру Василию Сигареву, вошедшему в состав жюри этого года.

- Спасибо тебе, Вась, что дал жизнь моей песне «Светлый дым» в нашей любимой картине «Страна ОЗ», - поблагодарил Гоша Куценко.

Среди слушателей выступления Гоши Куценцо был актер Игорь Жижикин. Фото: Геннадий Авраменко

Среди слушателей выступления Гоши Куценцо был актер Игорь Жижикин. Фото: Геннадий Авраменко

Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко

Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко

Несмотря на то, что не удалось посмотреть ни одного фильма, кинофестиваль звезде понравился.

- Самый теплый, неформальный и свободный фестиваль, - отметил артист. - И обещаю, что приеду на него в следующем году, напьюсь и просижу здесь неделю. Буду жить на набережной.

Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко

Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко

Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко

Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко

ИСТОЧНИК KP.RU

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