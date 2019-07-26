«Приеду и напьюсь»: Гоша Куценко пообещал вернуться на фестиваль «Горький fest»
Звезда «Антикиллера» Гоша Куценко приехал на церемонию закрытия третьего фестиваля актуального российского кино «Горький fest» 25 июля. Артист рассказал, что его пригласил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.
Концерт Гоши Куценко. Фото: Анна Темерина
- Месяц назад в Москве я встретился с Мишей Пореченковым, и он пригласил меня на фестиваль. К сожалению, я не привез никакого кино, но сегодня спою, - заявил Куценко со сцены Нижегородского театра драмы.
Ольга Ломоносова и Сергей Епишев тоже побывали на концерте коллеги. Фото: Геннадий Авраменко
Концерт Гоши Куценко. Фото: Анна Темерина
Предстоящий концерт в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной актер посвятил почитателю своего таланта режиссеру Василию Сигареву, вошедшему в состав жюри этого года.
- Спасибо тебе, Вась, что дал жизнь моей песне «Светлый дым» в нашей любимой картине «Страна ОЗ», - поблагодарил Гоша Куценко.
Среди слушателей выступления Гоши Куценцо был актер Игорь Жижикин. Фото: Геннадий Авраменко
Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко
Несмотря на то, что не удалось посмотреть ни одного фильма, кинофестиваль звезде понравился.
- Самый теплый, неформальный и свободный фестиваль, - отметил артист. - И обещаю, что приеду на него в следующем году, напьюсь и просижу здесь неделю. Буду жить на набережной.
Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко
Концерт Гоши Куценко. Фото: Геннадий Авраменко
ИСТОЧНИК KP.RU