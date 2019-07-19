«Я питерский, а чувствую, что нижегородец!»: Михаил Пореченков открыл третий кинофестиваль «Горький fest»

Актер Михаил Пореченков и гендиректор продюсерского центра «Люксар» Оксана Михеева открыли в Нижнем Новгороде третий «Горький fest».

На церемонию открытия приехал писатель Аркадий Инин.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Звезда сериала "Интерны" Светлана Камынина.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Звезда "Сладкой жизни" Лукерья Ильяшенко.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Начался фестиваль актуального российского кино, как полагается, с красной ковровой дорожки, по которой в этом году прошлись кинозвезда Андрей Мерзликин («Брестская крепость», «Бумер»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь»), режиссер Александр Котт с женой Анной Цукановой-Котт («Мажор») и старшим сыном, Евгений Воскресенский («Страна хороших деточек»), Дарья Повереннова («Охота на неверного»), Анна Чурина («Училка»), Евгения Храповицкая («Экипаж»), Светлана Камынина («Интерны»), Дарья Екамасова («Жила была одна баба»), Даниил Стеклов («Амбивалентность»), продюсер Рубен Дишдишян, писатель Аркадий Инин и другие.

Третий год подряд на фестиваль приезжает актер Евгений Воскресенский.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Новое лицо на фестивале актер Владимир Капустин.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Актриса Анна Чурина с поклонниками.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На торжественной церемонии открытия ожидалось появление артистов МХТ им. Чехова Ирины Пеговой, которая родилась в нижегородской Выксе, и Владислава Дужникова, чья фотовыставка откроется в рамках фестиваля в культурном пространстве «Маяк». Однако артисты своим присутствием не почтили. Не оказалось среди звездных гостей и мэтра отечественной кинематографии Никиты Михалкова, приезжавшего на «Горький fest» в предыдущие годы.

Режиссер Александр Котт с супругой Анной Цукановой-Котт и сыном Михаилом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородка Наталья Бергер приехала на фестиваль из Голливуда.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы сроднились с Нижним Новгородом, с этим фестивалем. Я питерский, а чувствую, что нижегородец, и это приятно, - заявил президент «Горький fest» Михаил Пореченков со сцены театра драмы, где проходила церемония открытия. - Наша жизнь меряется проектами, как говорил один умный человек. Мы с Оксаной меряем свою жизнь годом, но не новым, а когда пройдет фестиваль. Вот сейчас для нас наступил новый год.

Актер Андрей Мерзликин в этот раз приехал без супруги.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Андрей Мерзликин никому не отказал в совместном фото или автографе.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Михаил Пореченков и Оксана Михеева.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также общался со зрителями.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В свою очередь продюсер фестиваля отметила, что главной задачей их с Пореченковым детища было стереть какую-либо грань между авторами и зрителями.

- Не уйти в народную или узкую кинематографическую историю, а сделать так, чтобы авторы могли общаться со зрителями и наоборот. Мне кажется, нам это удалось. Всех нас ждет действительно серьезная фестивальная неделя с большой образовательной программой, - сказала Оксана Михеева.

Мэр Нижнего Новгорода с супругой, Михаил Пореченков и Оксана Михеева.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В ожидании торжественной церемонии открытия.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Актриса Дарья Повереннова.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В 2019 году в конкурсную программу «Встряска» вошли 37 фильма, оценивать которые будет профессиональное жюри в составе актрисы Дарьи Екамасовой, кинооператора Игоря Гринякина («Движение вверх», «Викинг»), режиссера Василия Сигарева («Жить», «Страна ОЗ») и кинопродюсера, заместителя исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николая Ларионова. Номинаций шесть: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий».

В конкурсную программу "Встряска" 2019 года вошло 37 фильмов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Пореченков: "Мы сроднились с Нижним Новгородом".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А открылся фестиваль показом фильма «Выше неба» режиссера Оксаны Карас. За работу в нем актриса Виктория Толстоганова получила приз «За лучшую женскую роль».

Нижегородцы смогли сфотографироваться с любимым артистом на Нижневолжской набережной, где прошло открытие фестиваля для горожан.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородцы смогли сфотографироваться с Андреем Мерзликиным на Нижневолжской набережной, где прошло открытие фестиваля для горожан.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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