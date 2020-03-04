«Никаких коворкингов»: Общественники получили ответы на вопросы по концепции парка «Швейцария» от администрации Нижнего Новгорода

Ответы на вопросы, замечания и предложения, озвученные на круглом столе, посвященном будущему парка «Швейцария», получили представители ОНФ. Напомним, он прошел 5 февраля и стал дискуссионной площадкой для общественников, проектировщиков, представителей администрации города и просто неравнодушных нижегородцев.

Организаторами мероприятия выступили нижегородский ОНФ и Общественная палата.

Участники обсуждения озвучили самые острые и наболевшие вопросы, внесли предложения. Кроме того, им сообщили о возможности изменения проекта и записали каждое замечание, чтобы передать администрации Нижнего Новгорода.

Максимальное количество претензий касалось планов по сооружению в парке ряда капитальных объектов. Как отметили общественники, на них не было запроса от горожан, их функционал сомнителен и требует пересмотра.

На это администрация Нижнего Новгорода ответила, что концепция благоустройства парка – это не документация по планировке территории, и спорные объекты исключат из проекта.

- В техническое задание на разработку проектно-сметной документации вносятся изменения в части исключения ряда объектов, не соответствующих предназначению парка. Так что там не будет никаких коворкингов, социального и волонтерского центров, музея, башен и подвесных мостов, - говорится в ответе.

«Никаких коворкингов»: Общественники получили ответы на вопросы по концепции парка «Швейцария» от администрации Нижнего НовгородаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Администрация Нижнего Новгорода также разъяснила ситуацию с зоопарком «Мишутка». Перспектива его закрытия вызывает массу эмоций у его сотрудников и некоторых общественников.

- Относительно небольшая территория парка, на которой размещены животные, ограничивает возможности развития зоопарка, как с точки зрения расширения, так и с точки зрения развития инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения качественного уровня содержания животных. Территория земельного участка, занятого зоопарком «Мишутка», в настоящее время составляет около трех гектаров, а, к примеру, территория муниципального зоопарка в городе Ярославль составляет более 123 гектаров. Учитывая существующие условия, создание современного муниципального зоопарка, в котором для животных были бы созданы комфортные условия содержания, на территории парка «Швейцария» невозможно, - пояснили в администрации.

Мэрия также сообщила, что единственным возможным решением в этой ситуации станет перемещение животных из зоопарка «Мишутка» в более комфортные условия содержания.

На месте зверинца планируется разместить детский парк, центр, площадки, веревочный городок для детей и прогулочные дорожки.

Администрация также опровергла тезис о том, что общественникам не дают контролировать вывоз животных из зоопарка. Их призывают участвовать в этом процессе, хотя и отмечают, что транспортировка питомцев ведется под надзором государственных ветеринарных врачей и специалистов зоотехников.

«Никаких коворкингов»: Общественники получили ответы на вопросы по концепции парка «Швейцария» от администрации Нижнего НовгородаФото: Елена КАРАЛ

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Алехин призвал всех знакомиться с ответами городской администрации на странице организации в соцсетях.

- Я отношусь к происходящему со сдержанным оптимизмом, считаю, что выстраивается нормальный диалог общество-власть. Очень жаль, конечно, что он выстраивается только сейчас, а не с самого начала обсуждения. Окончательные выводы будем делать только после того, как администрация Нижнего представит проект реконструкции парка. И обязательно, как и обещали, соберем общественность для его повторного обсуждения, - прокомментировал Алексей Алехин.

КСТАТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев ознакомиться с актом государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Парк «Швейцария». Особое внимание требуется со стороны экспертного сообщества, считает глава региона. Акт опубликован на сайте областного управления госохраны ОКН.

Свои замечания и предложения касательно документа нижегородцы могут направлять на электронную почту управления official@gookn.kreml.nnov.ru до 23 марта.