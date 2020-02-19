2020-02-19T19:01:04+03:00
Звезды

«Деньги нужно заслужить!»: Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала, как воспитывает своих детей

В Инстаграме Натальи Бочкаревой появился забавный ролик с 11-летней дочкой [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Бочкарева с дочкой Машей.Наталья Бочкарева с дочкой Машей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Считается, что дети известных людей ни в чем не нуждаются, а некоторые и вовсе купаются в роскоши и вседозволенности. Однако актриса Наталья Бочкарева, прославившаяся благодаря роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» поспешила заверить: она не балует своих детей! «Денежную» тему знаменитая нижегородка затронула в Инстаграме.

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Актриса старается не баловать своих детей.
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- Большие дети - большие расходы. И не только потому, что у них больше потребностей, но и потому, что маленьким ты сам покупаешь все, что нужно. А большие имеют свои собственные дополнительные пожелания и, что самое главное, умудряются их правильно преподносить.

По словам артистки, она из тех матерей, которые поощряют своих отпрысков за выполнение каких-либо заданий. По всей видимости, в том числе материально.

- Считаю, что если раздавать деньги просто так, ничего хорошего из этого не получится, - добавила Наталья. - Их нужно обязательно заслужить! Только тогда уже будучи взрослыми наши пока еще дети поймут, что у них есть цена не только на бумажке.

Напомним, что у звезды «Счастливы вместе» двое детей от первого мужа адвоката Николая Борисова: 12-летний сын Иван и 11-летняя дочка Мария. После семи лет брака, пара рассталась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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