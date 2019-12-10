Наталье Бочкаревой подарили цирковую булаву на гастролях в Нижнем Новгороде

Знаменитая нижегородка Наталья Бочкарева посетила малую родину с гастролями. Накануне выступления в ДК ГАЗ артистка разыграла пару билетов на антрепризу. Встреча с победителями состоялась после показа 9 декабря.

- Спасибо большое девчонкам за приятные слова, позитивные эмоции от спектакля и уникальный подарок - цирковую булаву, которой аж тридцать лет! Представляете, как она сохранилась, - поделилась Наталья в своем Инстаграме.

natalia_bochkareva_official Булава, которую подарили Бочкаревой, принадлежала дрессировщице львов в четвертом поколении

«Комсомольская правда» разыскала дарителя необычного подарка. Им оказалась артистка цирка Евгения Казакова из Сочи, которая работает в Нижегородском цирке над новым номером.

- Моя профессия клоун, и по долгу службы я решила посетить спектакль с участием Натальи Бочкаревой, так как она является одной из моих любимых комедийных актрис. Мне нравится наблюдать за живой игрой персонажа. Я начинаю выискивать и подмечать для себя определенные фишки, которые цепляют зал, - объяснила девушка.

Узнав о выигранных билетах на спектакль, Евгения задумалась, чего бы такого подарить любимой артистке. Цветы? Бессмысленно, ведь через несколько дней они повянут, и их придется выбросить.

- Я люблю делать оригинальные подарки со смыслом. Захотелось подарить Наталье нечто особенное, пропитанное цирковым искусством и временем. Ведь цирк и театр - смежные виды искусства, - добавила собеседница «Комсомолки».

И тут пришла идея преподнести звезде цирковую булаву с тридцатилетней историей. Эта вещь досталась девушке от дрессировщицы львов в четвертом поколении Ольги Борисовой (дочери знаменитой дрессировщицы львов Ольги Владимировны Борисовой, погибшей в автокатастрофе. - Прим. ред.). Булаву сделал ее отец во время учебы в цирковом училище.

- Она помогает развивать ловкость рук и обладает антистрессовым свойством. Булаву я подписала и поставила год. Возможно, когда-нибудь у Натальи появится желание попробовать себя в качестве актрисы в цирковом представлении. Подаренная мной булава - это как знак дружбы между театральным, цирковым мирами и миром кино, - заключила Евгения.