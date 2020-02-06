2020-02-06T19:02:55+03:00
Звезды

«Копия мамы»: Наталья Бочкарева сняла забавное видео с повзрослевшей дочкой

Подписчики обсуждают сходство юной Марии со своей звездной матерью [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Поклонники удивились тому, как повзрослела дочка знаменитой актрисы.Поклонники удивились тому, как повзрослела дочка знаменитой актрисы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Наталья Бочкарева порадовала поклонников забавным видео с 11-летней Машей. Голос за кадром задает маме с дочкой вопросы вроде «Кто из них сладкоежка?», «Кто умный?» и «Кто тупит?», а они отвечают, показывая пальцем то на себя, то на своего оппонента.

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Наталья Бочкарева со своей дочерью Машей.
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- Сегодня решили с дочей узнать друг друга получше при помощи все того же TikTok. Как видите, эксперимент проводим с закрытыми глазами. Насмеялись, когда посмотрели, от души. Вы так не делали? Попробуйте, очень увлекательно, - посоветовала знаменитость.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
11-летняя девочка очень похожа на свою звездную мать
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Подписчики вопрос проигнорировали, сосредоточившись исключительно на схожести Марии со своей родительницей. Причем многие отметили, что помнят девочку малышкой, а она уже совсем взрослая!

- Это Маша такая большая уже? У меня до сих пор сохранился журнал с выписки Натальи из роддома. Ни разу не видела ее дочку, кроме тех фото в журнале, - отметила a_r_i_s_h_a_95.

- Сколько ей уже? Такая взрослая, - поинтересовалась _j_u_l_a_j_a.

- Как доча похожа на вас, - добавила evgenia_sh98.

- Дочка копия мамы, - подключился zamiatin11.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Звезда сериала "Счастливы вместе" с сыном Ваней.
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Напомним, что у Натальи двое детей: 12-летний сын Иван и 11-летняя дочь Мария. Обоих знаменитая нижегородка родила от первого мужа - адвоката Николая Борисова. После семи лет брака, пара решила расстаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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