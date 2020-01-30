Звезда сериала «Счастливы вместе» объявила себя королевой TikTok

После громкого скандала с наркотиками микроблог звезды сериала «Счастливы вместе» снова ожил. В Инстаграме Натальи Бочкаревой стали появляться пикантные снимки и забавные видео, снятые для китайского приложения TikTok, набирающего в России все большую популярность.

natalia_bochkareva_official о выхода на сцену решила снять вам небольшое видео своего перевоплощения в образ Ханумы.

- До выхода на сцену решила снять вам небольшое видео своего перевоплощения в образ Ханумы. Я же теперь TikTok Queen. Затянуло меня, короче, туда страшно, - призналась 39-летняя актриса. - Пару часов назад, кстати, даже галочку дали. Поэтому можете меня поздравить.

natalia_bochkareva_official Актриса вновь стала публиковать забавные видео в своем микроблоге

Публикаций в популярной социальной сети у знаменитости пока не так много - всего девять. Однако число подписчиков уже перевалило за пять тысяч! И, судя по всему, новое увлечение приносит артистке массу удовольствий. Иначе стала бы она нарекать себя королевой TikTok.

СПРАВКА

TikTok - китайская социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры, а также обмениваться сообщениями. Сейчас она является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и набирает популярность в других странах. На данный момент им пользуются более 500 миллионов пользователей из 150 стран.