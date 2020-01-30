2020-01-30T13:08:54+03:00
Звезды

Звезда сериала «Счастливы вместе» объявила себя королевой TikTok

Наталья Бочкарева вернулась к обычной жизни после скандала с наркотиками [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Актриса призналась, что китайское приложение ее буквально затянуло.Актриса призналась, что китайское приложение ее буквально затянуло.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

После громкого скандала с наркотиками микроблог звезды сериала «Счастливы вместе» снова ожил. В Инстаграме Натальи Бочкаревой стали появляться пикантные снимки и забавные видео, снятые для китайского приложения TikTok, набирающего в России все большую популярность.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
о выхода на сцену решила снять вам небольшое видео своего перевоплощения в образ Ханумы.
4206 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- До выхода на сцену решила снять вам небольшое видео своего перевоплощения в образ Ханумы. Я же теперь TikTok Queen. Затянуло меня, короче, туда страшно, - призналась 39-летняя актриса. - Пару часов назад, кстати, даже галочку дали. Поэтому можете меня поздравить.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Актриса вновь стала публиковать забавные видео в своем микроблоге
3755 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Публикаций в популярной социальной сети у знаменитости пока не так много - всего девять. Однако число подписчиков уже перевалило за пять тысяч! И, судя по всему, новое увлечение приносит артистке массу удовольствий. Иначе стала бы она нарекать себя королевой TikTok.

СПРАВКА

TikTok - китайская социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры, а также обмениваться сообщениями. Сейчас она является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и набирает популярность в других странах. На данный момент им пользуются более 500 миллионов пользователей из 150 стран.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
В микроблоге телезвезды снова стали появляться пикантные снимки.
17922 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области пройдет всероссийский хоккейный турнир «Золотая шайба»
Жители дома №36 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде могут вернуться в свои квартиры
ВТБ в Нижнем Новгороде приступил к выпуску карт с транспортным приложением
Конкурсный управляющий ЖК «Окский берег» требует вернуть 117,8 миллиона рублей
Новая лесопожарная станция появится в Нижегородской области
Два города Нижегородской области подписали соглашение о менторстве
Нижегородский «взяткодатель» заключен под стражу
БК «Нижний Новгород» вышел в плей-офф Баскетбольной Лиги Чемпионов
В Нижнем Новгороде задержан серийный похититель сушилок для рук
«Ситикард» ошибочно внес в черный список почти 4000 банковских карт нижегородцев
Бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 3,7 миллиарда рублей
Произошел взрыв в подвале нижегородского жилого дома
В Нижнем Новгороде задержали очередного участника дела о коррупции в районной администрации
Нижегородцы могут вернуть билеты в Китай без взимания допсборов
Нижегородские предприниматели могут получить льготные кредиты
Нижегородский чиновник признал вину в получении взятки
Снегопад в Нижегородской области заканчиваться не собирается
На реконструкцию исторического центра в Арзамасе будет потрачено 450 млн рублей