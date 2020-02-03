«Я скучаю по мужу»: Певица Натали раскрыла секрет счастливого брака

45-летняя певица Натали рассказала, в чем секрет счастливой супружеской жизни. Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» разоткровенничалась в программе «Когда все дома» на телеканале «России-1».

Александр старше Натальи на четыре года.

Наталья вышла замуж за Александра, когда ей было всего семнадцать лет. Избранник будущей знаменитости был старше ее на четыре года. Пара познакомилась на фестивале, где выступала Наталья. Александр подошел к певице и предложил ей записать песни. Так завязался роман, переросший в брак.

Артистка призналась, что они с мужем даже не думали переезжать в Москву после регистрации. Доказательство тому - начавшийся ремонт в их двухкомнатной квартире, доставшейся от Сашиной бабушки.

- «Даже если будем работать, ездить на гастроли, будем возвращаться в Дзержинск», - думали мы. Потом поняли, что Москва - это центр, особенно для нашей профессии. Мы полюбили Москву. Она стала растить в нас характер и нового человека, по крайней мере, во мне, - отметила певица.

natali_star74 Натали с сыном Арсением на съемках программы "Когда все дома"

По словам знаменитости, брак удается сохранить только независимым по характеру людям.

- Тогда интересно, тогда развитие происходит равномерно. И на каком-то этапе опять выбираешь друг друга. А, в общем-то, может, дело даже не в этом, не в приглядке друг за другом. А просто в интересном деле, - считает Натали. - В нашем деле всегда происходят какие-то интересные события.

natali_star74 Певица родила мужу Александру троих сыновей

Говоря о секрете долгой и счастливой семейной жизни, уроженка Дзержинска ответила, что все дело в возможности скучать по любимому.

- С Сашей нам замечательной и живется, и работается. Наверное, наш брак длится так долго, потому что я вроде как все время скучаю по мужу. Потому что на работе я работаю и принадлежу, наверное, образу, а образ - зрителю! Работая с Сашей, мы смотрим в одном направлении, но вроде как не видим друг друга так, как должны муж и жена в энергетическом плане. Отдаемся делу. А дома дети, поэтому тоже не видим друг друга. Дома я многое отдаю детям, - заключила певица.

Напомним, что певица Натали вышла замуж за Александра Рудина в августе 1991 года. В 2001 году появился их первенец - Арсений, спустя девять лет родился Анатолий. А недавно, в апреле 2017 года, Натали стала мамой в третий раз. Мальчика назвали Евгением.

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