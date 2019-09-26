2019-09-26T13:34:19+03:00
Звезды

«Под девяностые косит»: Певица Натали выпустила новый трек про настоящего мужчину

Песня напомнила фанатам раннее творчество звезды [звук]
Анна МИГАЛОВА
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26 сентября певица объявила о выходе своего нового сингла.26 сентября певица объявила о выходе своего нового сингла.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Почти семь лет прошло с момента выхода мега-хита «О боже, какой мужчина!», вернувшего звезде 90-х Натали былую популярность. Однако, как оказалось, тема настоящего мужчины была раскрыта не до конца. 26 сентября певица объявила о выходе своего нового сингла, посвященного представителю сильного пола.

Певица Натали представила новый трек.Автор слов и музыки - Павел Виноградов.

- Премьера моей новой песни. «Мужчина - мечта»! Очень надеюсь, что песня наполнит вас эмоциями. Любви и романтики вам в ленту. Автор слов и музыки - Павел Виноградов, - сообщила артистка в Инстаграме.

Песня про мужчину, рядом с которым певица «тает и тает», фолловерам, что называется, зашла. Некоторые вовсе посчитали, что от трека повеяло далекими девяностыми.

- Натали, я вас люблю и любить будут по гроб жизни. Но я мечтаю изобрести машину времени и улететь в девяностые, - прокомментировал aleksandrsosvelojara.

- Под девяностые косит песня, - добавила alena.osipova.14.

- Очень живая, наполненная искрами любви, песня. Если выбирать между «О боже, какой мужчина!» и «Мужчина - мечта», победит любовь, - заявила miv7877.

- Легкая, заводная песня. И как это у вас получается? - поинтересовалась ellenbieber133.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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