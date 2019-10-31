«Секс-символ страны»: Певица Натали напомнила подписчикам, как выглядела 20 лет назад

Российская певица Натали напомнила многочисленным подписчикам, как выглядела 20 лет назад. Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» опубликовала на своих страничках в соцсетях ретро-снимки, сделанные в 1999 году за кулисами концерта «Песня года 2000».

natali_star74 Натали за кулисами концерта "Песня года 2000"

По ее словам, тогда над ее сценическим образом колдовала Ирина Зайцева. Длиннющие накладные локоны и обрамляющая челка - ее рук дело! Собственно артистка и парикмахер-стилист до сих пор не расстаются. И нынешнему образу Натали обязана именно Ирине.

- Вот такой немалолетний тандем! - заявила певица.

Фото: https://vk.com/nataliru_ru

За несколько часов публикация в Инстаграме набрала более 10 тысяч лайков, а в комментариях фолловеры отметили, что годы над Натали не властны.

- Кукла Натали. Вообще не изменилась. Такая же девочка, - отметила ks311041.

- Вот эти большие глубокие, как море, глаза. Эти щечки, в которые были влюблена мужская часть страны. Самый любимый секс-символ страны, - написал wotkins81.

Фото: https://vk.com/nataliru_ru

- Сказочные глазки, - прокомментировала lisenkova386.

- Я помню тебя такой. В дерзкой мини-юбке. Где мой покой! - добавил oleg_moscow_official.

Фото: https://vk.com/nataliru_ru