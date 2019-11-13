2019-11-13T12:41:45+03:00
Звезды

Поклонники заподозрили 45-летнюю Натали в четвертой беременности

Артистка поспешила опровергнуть слухи о прибавлении [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Певица Натали спровоцировала слухи о четвертой беременности.Певица Натали спровоцировала слухи о четвертой беременности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Натали спровоцировала слухи о четвертой беременности. В своем Инстаграме артистка выложила фотографии с празднования 30-летия Музыкального театра юного актера в Москве. Неудачный костюм и невыгодная поза навели подписчиков на мысль об интересном положении звезды.

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Неудачный костюм навел подписчиков на мысль об интересном положении звезды
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- Натали беременна? - поинтересовалась olga_rasprekrasnaya.

- Наталья, супер! А вы опять в интересном положении? Судя по фото, есть животик… - добавила mongolkakat.

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45-летняя Натали продемонстрировала плоский животик
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Однако исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина!» поспешила опровергнуть слухи, распространившиеся с молниеносной скоростью. В доказательство выложила фото, на котором она в сплошном купальнике и… без «беременного» живота.

- Не беременна! Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику… Но осторожнее. А то и «накаркать» можно, - попросила Натали.

Напомним, что певица замужем за Александром Рудиным, с которым они поженились в 1991 году. В браке у них родились трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений. Последнего Натали родила в 42 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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