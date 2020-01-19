«Не знает, что близкий друг погиб»: 17-летний подросток, пострадавший в страшном ДТП в Сормове, пришел в сознание

11 января в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошла чудовищная авария с участием легкового автомобиля, который буквально разорвало пополам. За рулем “Лады” находился 26-летний Роман Костюнькин - он погиб на месте происшествия. Вместе с ним в машине был 17-летний Дмитрий Маклаков. Подростку удалось выжить, за его жизнь несколько дней боролись врачи детской областной больницы.

Вечером 18 января сестра молодого человека сообщила в социальных сетях хорошую новость - Дима пришел в себя.

За жизнь Димы врачи боролись больше неделиФото: СОЦСЕТИ

- Наконец-то сегодня я услышала тот долгожданный звонок с хорошими новостями. В 16:00 я уже стояла у кровати Димы и, глотая слезы, разговаривала с моим братом. Он в сознании, но пока что разум помутнен. Хочу сразу же предупредить: о том, что с ним произошло, Митя не знает , ему не говорили также о том, что его близкий друг погиб . На данный момент Дима все еще в реанимации, когда его переведут в общую палату, информации нет, - пишет нижегородка.

По ее словам, подросток помнит всех друзей, вовсю шевелит руками и ногами, шутит и улыбается.

- Сейчас у меня на глазах слезы , я обещала себе, что не буду плакать пока Дима не придет в себя. Свое обещание я выполнила. Дима передает каждому из вас ПРИВЕТ , обещает в скором времени встретиться. Пока что это вся имеющаяся у меня информация . Спасибо за то, что заставили меня поверить в людей ! - обращается она к нижегородцам в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Водитель легковушки погиб на местеФото: СОЦСЕТИ

Погибшему водителю "Лады" было 26 летФото: СОЦСЕТИ

Видео смертельной аварии на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде.Источник: https://vk.com/bezcenznn

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