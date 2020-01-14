2020-01-14T13:25:26+03:00
Общество

«Весь в катетерах, но живой»: Подростка, пострадавшего в смертельном ДТП в Сормове, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

С погибшим водителем легковушки родные простились 13 января [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Легковое авто буквально намотало на фонарный столб.Легковое авто буквально намотало на фонарный столб.Фото: СОЦСЕТИ
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Главной новостью минувших выходных в Нижнем Новгороде стало страшное ДТП с участием легкового автомобиля, который буквально разорвало пополам. Авария произошла на Светлоярской улице Сормовского района днем 11 января.

Водитель "Лады" скончался на месте. Фото: СОЦСЕТИ

Водитель "Лады" скончался на месте.Фото: СОЦСЕТИ

Легковушку намотало на фонарный столб в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/bezcenznn

«Комсомольская правда» рассказывала, что водитель заниженной «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Роману Костюнькину было 26 лет. Вместе с ним в машине находился 17-летний Дмитрий Маклаков. И в отличие о его старшего товарища ему повезло - он сумел выжить. Однако сейчас за его жизнь борются врачи детской областной больницы.

Смертельная авария произошла в Сормовском районе 11 января. Фото: СОЦСЕТИ

Смертельная авария произошла в Сормовском районе 11 января.Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказала старшая сестра подростка, ее родного брата подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

- На адреналиновой подпитке, весь в катетерах, но живой! У него гематомы на лице, то есть они есть, но это не единственная проблема. Раскол основания черепа - первоочередная проблема. Врачи ждут, когда начнет поступать в мозг кислород. Состояние остается нестабильным, - приводятся слова девушки в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Роману Костюнькину, погибшему в ДТП на Светлоярской улице, было 26 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Роману Костюнькину, погибшему в ДТП на Светлоярской улице, было 26 лет.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем общественность обсуждает в сети погибшего гонщика, чьи похороны прошли в областном центре 13 января. Особо прытким удалось выяснить, что 26-летний лихач был участником движения «Без посадки - АВТО.NET». В паблике «Вконтакте» говорится: «В то время, как многие увеличивают клиренс своих машин, мы занимаемся умышленным занижением подвески».

За жизнь 17-летнего Дмитрия Маклакова борются врачи детской областной больницы. Фото: СОЦСЕТИ

За жизнь 17-летнего Дмитрия Маклакова борются врачи детской областной больницы.Фото: СОЦСЕТИ

- Многие нижегородцы обратили внимание на заниженную посадку машины и выбеленные номера. Похоже, парень любил погонять, - отмечается в одном из городских пабликов.

Действительно, в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области рассказали, что номера у машины, которую намотало на фонарный столб 11 января, подложные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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