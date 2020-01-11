2020-01-11T17:59:54+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль буквально разорвало пополам [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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26-летний водитель "Лады" скончался на месте.26-летний водитель "Лады" скончался на месте.Фото: СОЦСЕТИ
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В сети появилось видео чудовищной автомобильной аварии, которая случилась на Светлоярской улице Нижнего Новгорода днем 11 января.

Видео смертельной аварии на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде.Источник: https://vk.com/bezcenznn

«Комсомолка» рассказывала, что отечественная легковушка на высокой скорости врезалась в столб, задев перед этим Газель. 26-летний водитель «Лады» скончался на месте, а его пассажир с травмами был доставлен в больницу.

Смертельная авария произошла в Сормовском районе 11 января. Фото: СОЦСЕТИ

Смертельная авария произошла в Сормовском районе 11 января.Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах, размещенных в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» видно, что все произошло в считанные секунды. Водитель Газели намеревался повернуть влево из крайней левой полосы, а водитель легковушки, выехав на полосу встречного движения, хотел обогнать Газель на предельной высокой скорости. В итоге «Ладу» буквально разорвало пополам.

Пассажира легковушки с травмами доставили в больницу. Фото: СОЦСЕТИ

Пассажира легковушки с травмами доставили в больницу.Фото: СОЦСЕТИ

Общественность никак не придет к единому мнению о том, кто же виноват в смертельном ДТП.

- Это на какой скорости он летел, чтобы так на столб намотаться? - поинтересовался Константин Андреев.

- Мне показалось, или Газель без поворотника ехала, на аварийке? И на десятке просто не мог предвидеть его маневр, - рассуждает Андрей Пашенцев.

- А виноват будет водитель Газели. Не убедился в безопасности маневра, - подключился Евгений Щуров.

Добавим, что сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства этой чудовищной аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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