2020-01-11T15:24:07+03:00
Происшествия

«Намотало на столб»: Страшная авария унесла жизнь 26-летнего мужчины в Нижнем Новгороде

Водитель на большой скорости врезался в столб днем 11 января [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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ДТП произошло в Сормовском районе. Фото: https://vk.com/bezcenznnДТП произошло в Сормовском районе. Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
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Чудовищная автомобильная авария произошла в Сормовском районе рядом с домом № 21 по Светлоярской улице около 13.3011 января. В результате ДТП погиб молодой водитель отечественной легковушки.

Смертельная авария рядом со Светлоярским озером в Нижнем Новгороде.Видео: паблик "Нижний Новгород [без цензуры]".

- Напротив Светлоярского озера легковушку намотало на столб. До этого она зацепила Газель. После удара вазовское авто и отлетело в световую опору. В салоне сидели два молодых парня. Один из них погиб, второй в очень тяжелом состоянии, - говорится в паблике «Автомобильный Нижний Новгород».

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Как рассказал один из очевидцев, раненого пассажира увезла с места аварии скорая помощь.

- В крови, но жив. Он сначала был неподвижен, потом кувыркался по асфальту. На перекрестке висит видеокамера «Безопасный город». Возможно, подробности будут позже известны, когда будет видеоматериал опубликован, - предположил Максим Н.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что погибший 1993 года рождения. А его пассажир, действительно, получил травмы и сейчас находится в больнице.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Тем временем в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» началось обсуждение этой трагедии, произошедшей недалеко от Светлоярского озера. Многие интересуются, с какой скоростью нужно было ехать, чтобы так сильно врезаться в столб.

- Сколько он топил тогда, раз такие повреждения? - спросил Александр Нюнькин.

- 60 километров в час скорость в городе… - напомнил Стас Карпов.

- Все думают, что они бэтманы, - добавил Сергей Устинов.

- Обычно в этом месте люди стоят на переход через дорогу. Повезло… - многозначительно отметил Леха Соколов.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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