«Терпит удары, бедная!»: Пьяные прохожие жестоко избили привязанную к крыльцу собаку
В Арзамасе (Нижегородская область) трое пьяных мужчин напали на привязанную к крыльцу ночного магазина собаку. На видео, опубликованном в социальных сетях, отчетливо видно, как один из них бьет пса ногами.
Собака сидела около входа в магазин. Чем она помешала проходящим мимо мужчинам – непонятно. Сначала к ней подошли лишь двое и, склонившись над беспомощным животным, что-то кричали. Затем к крыльцу подбежал еще один – он бросился на пса и начал жестоко избивать пса ногами.
Один из мужчин попытался остановить товарища, но он угомонился не скоро: пинал собаку почти минуту. При этом прохожие, которых тоже видно на кадрах, не захотели спасать животное.
Под постом в паблике "Типичный Нижний" уже набралось несколько гневных комментариев. Сначала люди начали предлагать заявить на мужчин в полицию, но многие сочли это слишком гуманным способом.
« Найти и запинать ногами, чтоб кровью мочился. Зачем в полицию? Слишком слабое наказание для него», «Самих так надо! Вот они, настоящие животные!», Собачку ,очень жалко. Терпит бедная....удары!», «Биомусор», «Просто твари» - нижегородцы возмущены таким отношением к животным.
Пьяные прохожие жестоко избили привязанную к крыльцу собаку.
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ИСТОЧНИК KP.RU