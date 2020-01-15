2020-01-15T09:01:12+03:00
Общество

«Терпит удары, бедная!»: Пьяные прохожие жестоко избили привязанную к крыльцу собаку

Пес сидел около магазина, когда на него напали трое мужчин [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Трое мужчин жестоко избили привязанную к крыльцу собакуТрое мужчин жестоко избили привязанную к крыльцу собакуФото: СОЦСЕТИ
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В Арзамасе (Нижегородская область) трое пьяных мужчин напали на привязанную к крыльцу ночного магазина собаку. На видео, опубликованном в социальных сетях, отчетливо видно, как один из них бьет пса ногами.

Собака сидела около входа в магазин. Чем она помешала проходящим мимо мужчинам – непонятно. Сначала к ней подошли лишь двое и, склонившись над беспомощным животным, что-то кричали. Затем к крыльцу подбежал еще один – он бросился на пса и начал жестоко избивать пса ногами.

Один из мужчин попытался остановить товарища, но он угомонился не скоро: пинал собаку почти минуту. При этом прохожие, которых тоже видно на кадрах, не захотели спасать животное.

Под постом в паблике "Типичный Нижний" уже набралось несколько гневных комментариев. Сначала люди начали предлагать заявить на мужчин в полицию, но многие сочли это слишком гуманным способом.

« Найти и запинать ногами, чтоб кровью мочился. Зачем в полицию? Слишком слабое наказание для него», «Самих так надо! Вот они, настоящие животные!», Собачку ,очень жалко. Терпит бедная....удары!», «Биомусор», «Просто твари» - нижегородцы возмущены таким отношением к животным.

Пьяные прохожие жестоко избили привязанную к крыльцу собаку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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