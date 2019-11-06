Гитлерша или святая: Нижегородскую зоозащитницу обвинили в живодерстве и избиении родной матери

«Нижегородская зоозащитница издевается над животными», «ради собак и кошек любительница четвероногих выгнала из дома родную мать», «помогая бездомным Шарикам, зоозащитница избила свою маму» - сюжеты с такими шокирующими обвинениями вышли сразу на нескольких телеканалах. Сразу после этого в Нижегородской области разгорелся нешуточный скандал, разделивший нижегородцев на два противоположных лагеря. Одни называли оскандалившуюся любительницу животных Евгению Захарову святым человеком, другие – окрестили ее Гитлершей. «Комсомолка» навестила зоозащитницу и выяснила, на чьей стороне правда.

«Не лечит, а калечит!»

Если бы не особая страсть к животным, Евгения Захарова ничем бы не отличалась от тысяч других нижегородок – работает обычной паспортисткой и одна воспитывает сына. Одновременно с этим последние десять лет она воспитывает и десятки дворовых Шариков. Зная об этой слабости «тети Жени из пятого подъезда», детвора с улицы Космической тащит сюда бездомных кошек и собак со всей округи. Дворнягу ли собьют на дороге или кошка принесет пятерых котят – зоозащитница тут как тут.

- Все началось с того, что у меня сын как-то принес щенка в дом, - вспоминает Евгения Захарова. – Двухмесячная дворняжка Алиса оказалась настолько милой и беспомощной, что я к ней не на шутку привязалась. Она-то мне и открыла глаза на бездомных животных: я стала замечать голодных котят на улице, лечить больных собак… Так и прослыла зоозащитницей.

За десять лет женщина пристроила в добрые руки больше сотни бездомных Барсиков и Шариков. Каждого из них она показывает ветеринару, делает прививки, стерилизует и ищет новых хозяев. Некоторые остаются у нее насовсем – сейчас в трехкомнатной квартире вместе с ней живут две собаки и пять кошек.

Почти на всех своих фотографиях Евгения с животными.Фото: СОЦСЕТИ

- Она никогда не пройдет мимо бездомного животного – обязательно накормит. Иначе как святой ее не назовешь, - рассказывает соседка зоозащитницы Ирина Корнева. – Некоторых сюда подкинули еще щенками, так она их выкормила и вырастила. Теперь такие «лоси» бегают!

Один из таких «лосей» - пятилетний дворняга Джоник. Он-то и принес зоозащитнице едва ли не всероссийскую славу. На кадрах, облетевших интернет, видно, как Евгения Захарова натянула на собаку ошейник, перевязала ей морду бинтом и со всей силы старается тащить ее за собой. Перепуганная дворняга скулит, визжит и в конечном итоге вырывается из рук женщины.

- Какая же это зоозащитница? Она животных не лечит, а калечит! – возмутились пользователи интернета, увидев эти кадры. В адрес любительницы животных посыпались тысячи гневных комментариев.

«Зову ее Гитлершей»

Сама зоозащитница о внезапно свалившейся на ее голову «популярности» узнала не сразу. Все это время она пыталась найти ветеринара для прихрамывавшего Джоника, ставшего героем скандального ролика.

- У нас во дворе он живет уже пять лет, - вспоминает Евгения. – Недавно мы стали замечать, что он стал волочить лапку. Оказалось, один из когтей у него врос в подушечку и загноился. Чтобы помочь ему, я решила щипчиками подрезать коготь и промыть лапу. Но не тут-то было – он заартачился, поднял визг на весь двор и не дался в руки. Пришлось вызывать ему ветеринара.

То, что кадры ее неравной схватки с Джоником были сняты случайным прохожим и отправлены на телевидение, она и представить не могла. Однако в дальнейшем события стали нарастать, как снежный ком. Вслед за историей с дворнягой, достоянием общественности стали такие семейные тайны, рассказывать о которых у волонтера не было ни малейшего желания.

- Да она меня два года назад избила и из дома выгнала, - в интервью телеканалу «Кстати» пожаловалась мать зоозащитницы Александра Калмина. – Я ходила в милицию, заявление на нее писала. Теперь живу у подруги, а она с кошками и собаками в нашей квартире. Я ее теперь только Гитлершей зову!

За десять лет Евгения Захарова пристроила больше сотни бездомных животных.Фото: СОЦСЕТИ

«Буду судиться!»

Именно после выхода этого телевизионного сюжета волна негатива в адрес зоозащитницы достигла апогея. Нижегородцы на все лады принялись обсуждать поведение женщины. В результате, она вынуждена была рассказать то, о чем молчала долгие годы.

- Вот уже 15 лет моя мать таскает с помойки все, что ей глянется: продукты, туалетную бумагу, домашнюю утварь, - со слезами рассказывает зоозащитница. – У нее типичный синдром Плюшкина. Она ходит на помойку, как на работу – каждый день и строго по графику. Ее комната в нашей квартире больше напоминала мусорный контейнер. Все мои попытки вразумить ее, заканчивались скандалом. В результате, в 2017 году у меня лопнуло терпение - и я попросту закрыла ее дома, уйдя на работу. Надеялась, что хоть таким способом не дам ей таскаться по свалкам.

Вернувшись вечером домой, Евгения Захарова не узнала свою квартиру: железная дверь вскрыта, вещи перевернуты, а на столе записка «Если выбросишь мои вещи – встретимся в суде». Все остальные подробности дневного происшествия ей пришлось выяснять у соседей и полиции.

- Стоило мне уйти на работу, как она сразу вызвала полицию, - вспоминает Евгения. – Дескать, ее избили и заперли в квартире. Приехавшие полицейские вскрыли квартиру и выпустили ее на улицу. После чего она прямиком отправилась на помойку.

Правда, вечером после промысла к дочери она уже не пришла. Обиженная на ее утреннюю выходку, она ушла жить к подруге. Да так и живет там уже два года. Утром, чуть свет, идет на помойку и роется там до самого вечера.

- Меня еще тогда сотрудники полиции спрашивали - почему я не признаю ее недееспособной через суд? – вспоминает Евгения Захарова. – Но что это даст? Если ее признают, то отправят в психушку. А там их просто закалывают уколами и все. Мне бы не хотелось этого делать. Однако после того, как эта история приобрела такой резонанс, какие-то меры мне предпринимать придется.

Впрочем, хождения по судам Евгении и без этого не миновать. Чтобы защитить свою репутацию, она уже написала заявления в полицию и прокуратуру в адрес нижегородского телеканала.

- Я вижу в их действиях сразу два правонарушения, - рассказывает Евгения. – Во-первых, клевета и распространение порочащих сведений. А во-вторых, нарушение неприкосновенности частной жизни. Я обязательно буду судиться!

Чтобы выяснить истину, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде направила запрос в правоохранительные органы.