«Малышка кашляла кровью»: В Нижнем Новгороде хозяева привязали больную раком собаку к забору возле приюта и бросили

В Нижнем Новгороде хозяева решили избавиться от смертельно больной собаки. Ее привязали к забору возле приюта для животных «Сострадание», оставив на ночь. На коротком поводке животное просидело шесть часов, находясь вне зоны видимости камер видеонаблюдения. А утром девочку, которой не меньше десяти лет, обнаружил сотрудник приюта. Гретхен скорее доставили в ветеринарный госпиталь.

Фото: https://vk.com/bfsostradanie

- Малышка кашляла с кровью, была очень слаба. А в районе брюшной полости у нее свисало огромное образование, почти до пола. Не хватало никаких слов, чтобы описать всю ненависть к людям, которые бросили старую, больную собаку, - говорится в группе фонда «Сострадание» в VK.

У несчастной собаки рак. Однако сразу провести операцию было нереально, поскольку кроме опухоли молочных желез у Гретхен метастазы в легких. Из-за чего она кашляла кровью и вообще еле дышала. Поэтому сначала девочку ждало несколько курсов химиотерапии, а уж после ветеринары смогли удалить опухоль.

Фото: https://vk.com/bfsostradanie

- Конечно, мы рассматривали вариант оставить все как есть, и не удалять, но опухоль сильно мешает Гретхен, беспокоит ее, а в морозы начала кровоточить, - пояснили в приюте. - Поэтому мы решили все же рискнуть, и отвезли ее на операцию. Терапевты две недели готовили Гретхен к наркозу. И вот на прошлой неделе малышку прооперировали.

Фото: https://vk.com/bfsostradanie

Операция выдалась сложной и продолжительной. Опухоль весила почти полкило! Сейчас животное проходит реабилитацию в стационаре госпиталя «Зоозащита-НН». Пушистой пациентке ставят капельницы и делают уколы. Поначалу было непросто, однако в настоящее время, по словам специалистов, девочке намного лучше.

- Наконец-то появился слабый, но все же свет в конце этого длинного туннеля, - добавили в «Сострадании». - Следующим этапом лечения Гретты будут три дополнительных курса химиотерапии. Надеемся, у нее хватит сил. Мы не публиковали пост о Гретхен, боялись сглазить, но сейчас ее состояние стабильно. Мы просим вас помочь этой замечательной собаке. Мы должны доказать ей, что не все люди предатели и подлецы, что есть еще доброта в этом мире. И эта доброта спасет ее от смерти!

Фото: https://vk.com/bfsostradanie

КОНКРЕТНО

Малышке Гретхен требуются лекарственные препараты: марлевые салфетки, шприцы 2 и 5 мл, Амоксиклав 500 +250 мг, Превикокс 227 мг, Габапентин 300 мг, Доксирубицин Тева 10 мг, Синтомицин «Нижфарм».

Оказать финансовую помощь животным фонда «Сострадание-НН» можно следующими способами:

1. Перевод через карту СБ: 6390 0242 9064 5222 81

Назначение платежа указывать не надо. Сумму, дату и назначение платежа можно отправить СМС. на номер 8-986-751-00-54

2. Перевод через сайт http://sostradanie-nn.ru/ (кнопка «Помощь фонду»)

3. SMS на номер 7715 с текстом «питомец пробел сумма пожертвования». (Например «питомец 100»)

4. Ящики для пожертвований установлены в магазинах «Дирижабль», приюте, в госпитале «Зоозащита-НН» (ул.Коминтерна, 29а), в зоомагазинах «Лапушки» и «Зоосфера».

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