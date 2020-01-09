«Гореть им в аду!»: Живодеры изрезали ножом двух кошек ради развлечения

Двоих изувеченных котов обнаружили жители Лыскова в Нижегородской области вечером в Рождество. На беспомощных животных с ножом напали живодеры. Хозяева утверждают, что они сделали это ради развлечения.

- Случай страшный! Я до сих пор не могу отойти от произошедшего. Какая-то тварь в районе 8-9 целенаправленно это сделала! Либо острым ножом, либо лезвием. Чем тебе помешали беззащитные животные? – написали очевидцы в социальных сетях.

К счастью, оба кота выжили – одному из них уже наложили швы, сейчас врачи пытаются вылечить второго. На жутких фотографиях, опубликованных в Интернете, видно, что раны у питомцев глубокие.

К счастью, оба питомца выжили, но раны у них серьезныеФото: СОЦСЕТИ

Одному из пострадавших котов уже наложили швыФото: СОЦСЕТИ

История вызвала резонанс – нижегородцы даже предлагают устроить живодерам самосуд, осталось только их найти.

«Желаю вам испытать то же самое на своих шкурах! Лично бы отстреливала», «Жесть, как так можно над беззащитными?», «Только давить этих нелюдей! Найдите их, пожалуйста!», «Да что же это такое с людьми», «Гореть им в аду! Пусть их так же порежут!».

Десятки неравнодушных людей пожелали котам скорейшего выздоровления и здоровья. А злоумышленников пытаются найти по камерам видеонаблюдения.