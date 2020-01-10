2020-01-10T23:24:25+03:00
Происшествия

Ребенку, которому собаки отгрызли часть ноги, полгода не давали инвалидность

Из-за бюрократии 10-летний Егор Вотинов пропустил реабилитацию
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ребенку, которому собаки отгрызли часть ноги, полгода не давали инвалидностьРебенку, которому собаки отгрызли часть ноги, полгода не давали инвалидность
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Жизнь в больницах

После нападения двух немецких овчарок в прошлые новогодние праздники 10-летний Егор Вотинов из поселка Вахтан Шахунского района теперь практически живет в больницах. Он успел побывать в НМХЦ имени Н.И. Пирогова, в Морозовской детской клинической больнице, а также четыре месяца пролежал в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии (клиника Рошаля). Все это время московские врачи пытаются спасти истерзанные собаками ногу и руку ребенка.

- С рукой сейчас более или менее нормально, но она вся в шрамах — больно смотреть, - рассказала «Комсомольской правде — Нижний Новгород» доверенное лицо семьи Нэлли Плотникова. - Нужно тщательно следить за шрамами, постоянно их смазывать, иначе они грубеют, тянут, и Егору становится больно.

А вот с ногой дела обстоят намного хуже. Егору пришлось заново учиться ходить.

- Он уже ходит самостоятельно, но ступня висит, и Егор сильно хромает, - с болью в голосе говорит Нэлли Плотникова. - У него порваны кровеносные сосуды, сильно поврежден малый берцовый нерв.

Из-за бюрократии 10-летний Егор Вотинов пропустил реабилитацию

Из-за бюрократии 10-летний Егор Вотинов пропустил реабилитацию

Егору срочно нужна реабилитация, которую могут провести в московском научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии – его в народе называют клиникой Рошаля. Но из-за бюрократических проволочек Егор пропустил свою запись в больнице — в Шахунье полгода не могли оформить ребенку инвалидность, которая необходима для получения ортеза (приспособления, необходимого для реабилитации ноги).

- От нас требовали заключения врачей детской областной больницы Нижегородской области, хотя у нас на руках были заключения невролога и ортопеда-травматолога трех федеральных клиник, - объяснила Нэлли Плотникова. - При этом медработники Вахтанской больницы несколько месяцев не могли записать Егора на прием.

Попасть в нижегородскую больницу ребенок смог только после того, как Нэлли Плотникова лично обратилась в клинику и записала Егора. В конце ноября удалось получить заключение нижегородских врачей. Потом понадобилось заключение врачей Шахунской ЦРБ. И только в последние дни декабря Егору была присвоена инвалидность.

Мировое соглашение

Две немецкие овчарки напали на Егора Вотинова 8 января 2019 года, когда он один шел по улице. Долгое время они терзали ребенка, пока это не увидел проходящий мимо подросток Даниил Баранов. Он услышал стоны Егора, а потом увидел и изувеченного мальчика. Подойти к Егору он не смог, но вызвал «скорую».

- У мальчика множественные рваные раны верхних и нижних конечностей и туловища, 15 процентов отсутствия кожных покровов (собаки выгрызли мясо с ноги и руки ребенка - Прим. ред.), травматический и геморрагический шок третьей степени, кровопотери более 40 процентов и общее переохлаждение организма, - диагностировали врачи.

После этого Егора ввели в искусственную кому. Никто из врачей не давал никаких прогнозов – ребенок мог не выжить. Но Егор справился.

Егору срочно нужна реабилитация в клинике Рошаля

Егору срочно нужна реабилитация в клинике Рошаля

Параллельно в рамках уголовного дела, которое было заведено по факту нападения собак, шло разбирательство. Для близких Егора это вылилось в новые испытания. По их словам, со стороны хозяев собак началось сильное давление. К тому же они отказывались признавать, что собаки принадлежат именно им. У родных мальчика начали сдавать нервы — они понимали, что справедливости, какой бы им хотелось, они добиться не смогут. В результате было решено пойти на мировую. Хозяева собак выплатили 600 тысяч рублей. А до суда компенсировали расходы на 290 тысяч рублей.

Все новые расходы на лечение и реабилитацию Егора хозяева собак также должны оплатить.

- Сейчас у нас небольшие расходы, и пока они стараются быстро компенсировать их, - рассказала Нэлли Плотникова. - Но Егору предстоит долгая реабилитация. Что будет дальше — посмотрим. Если не будут платить, будем подавать в суд.

Сам же Егор настроен оптимистично и старается выполнять все рекомендации врачей. Хотя переживает, что не может играть в футбол и заниматься физкультурой.

СЕМЬЯ

Во время нападения собак мама Егора была на последнем месяце беременности. После трагедии она попала в больницу — у нее обострился тромбофлебит. Родные опасались за здоровье будущей мамы и еще не родившейся малышки. Когда Егор был уже в Москве у его папы обострилась хроническая астма, после чего его тоже госпитализировали.

Сейчас в семье трое детей, в том числе и 11-месячная дочка, которая также требует много внимания и заботы.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

2 сентября 2019 года за проявленный героизм, мужество и самоотверженность в экстремальных условиях Даниил Баранов был награжден медалью «За содружество во имя спасения» Министерства РФ по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий. Именно он увидел Егора, которого терзали овчарки. Даниил отвлек на себя свирепых собак, прячась за калиткой ближайшего дома. В это же время он позвонил отцу, который работает в скорой помощи Вахтана и объяснил, что собаки напали на ребенка. Сам Даниил с места происшествия не убежал, а продолжал отвлекать собак, пока не приехали врачи.

Даниил Баранов был награжден медалью «За содружество во имя спасения»

Даниил Баранов был награжден медалью «За содружество во имя спасения»

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ

Егору повезло с друзьями. Одноклассники поддерживают друга, следят, чтобы он не получил травму больной ноги. А когда Егор уезжает на лечение, с нетерпением ждут его возвращения.

- Когда Егор возвращался из Москвы, поезд приходил в 8 утра, - говорит Нэлли Плотникова. - Несмотря на раннее утро, все друзья пришли к его дому и ждали, когда он приедет.

Помогают Егору не только друзья и близкие, но и совершенно незнакомые люди, которые узнали о трагедии. Они переводят деньги родным Егора, а также поддерживают моральный дух мальчика, присылая в социальных сетях фотографии и теплые пожелания.

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Сейчас мальчик находится в московском НИИ неотложной детской хирургии. Несмотря на то что угрозы жизни ребенка уже нет, проблем со здоровьем еще много. Так, Егор до сих пор не может нормально есть – его кормят через венозный катетер, при этом от еды у него сильно болит живот (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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