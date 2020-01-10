Ребенку, которому собаки отгрызли часть ноги, полгода не давали инвалидность

Жизнь в больницах

После нападения двух немецких овчарок в прошлые новогодние праздники 10-летний Егор Вотинов из поселка Вахтан Шахунского района теперь практически живет в больницах. Он успел побывать в НМХЦ имени Н.И. Пирогова, в Морозовской детской клинической больнице, а также четыре месяца пролежал в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии (клиника Рошаля). Все это время московские врачи пытаются спасти истерзанные собаками ногу и руку ребенка.

- С рукой сейчас более или менее нормально, но она вся в шрамах — больно смотреть, - рассказала «Комсомольской правде — Нижний Новгород» доверенное лицо семьи Нэлли Плотникова. - Нужно тщательно следить за шрамами, постоянно их смазывать, иначе они грубеют, тянут, и Егору становится больно.

А вот с ногой дела обстоят намного хуже. Егору пришлось заново учиться ходить.

- Он уже ходит самостоятельно, но ступня висит, и Егор сильно хромает, - с болью в голосе говорит Нэлли Плотникова. - У него порваны кровеносные сосуды, сильно поврежден малый берцовый нерв.

Из-за бюрократии 10-летний Егор Вотинов пропустил реабилитацию

Егору срочно нужна реабилитация, которую могут провести в московском научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии – его в народе называют клиникой Рошаля. Но из-за бюрократических проволочек Егор пропустил свою запись в больнице — в Шахунье полгода не могли оформить ребенку инвалидность, которая необходима для получения ортеза (приспособления, необходимого для реабилитации ноги).

- От нас требовали заключения врачей детской областной больницы Нижегородской области, хотя у нас на руках были заключения невролога и ортопеда-травматолога трех федеральных клиник, - объяснила Нэлли Плотникова. - При этом медработники Вахтанской больницы несколько месяцев не могли записать Егора на прием.

Попасть в нижегородскую больницу ребенок смог только после того, как Нэлли Плотникова лично обратилась в клинику и записала Егора. В конце ноября удалось получить заключение нижегородских врачей. Потом понадобилось заключение врачей Шахунской ЦРБ. И только в последние дни декабря Егору была присвоена инвалидность.

Мировое соглашение

Две немецкие овчарки напали на Егора Вотинова 8 января 2019 года, когда он один шел по улице. Долгое время они терзали ребенка, пока это не увидел проходящий мимо подросток Даниил Баранов. Он услышал стоны Егора, а потом увидел и изувеченного мальчика. Подойти к Егору он не смог, но вызвал «скорую».

- У мальчика множественные рваные раны верхних и нижних конечностей и туловища, 15 процентов отсутствия кожных покровов (собаки выгрызли мясо с ноги и руки ребенка - Прим. ред.), травматический и геморрагический шок третьей степени, кровопотери более 40 процентов и общее переохлаждение организма, - диагностировали врачи.

После этого Егора ввели в искусственную кому. Никто из врачей не давал никаких прогнозов – ребенок мог не выжить. Но Егор справился.

Егору срочно нужна реабилитация в клинике Рошаля

Параллельно в рамках уголовного дела, которое было заведено по факту нападения собак, шло разбирательство. Для близких Егора это вылилось в новые испытания. По их словам, со стороны хозяев собак началось сильное давление. К тому же они отказывались признавать, что собаки принадлежат именно им. У родных мальчика начали сдавать нервы — они понимали, что справедливости, какой бы им хотелось, они добиться не смогут. В результате было решено пойти на мировую. Хозяева собак выплатили 600 тысяч рублей. А до суда компенсировали расходы на 290 тысяч рублей.

Все новые расходы на лечение и реабилитацию Егора хозяева собак также должны оплатить.

- Сейчас у нас небольшие расходы, и пока они стараются быстро компенсировать их, - рассказала Нэлли Плотникова. - Но Егору предстоит долгая реабилитация. Что будет дальше — посмотрим. Если не будут платить, будем подавать в суд.

Сам же Егор настроен оптимистично и старается выполнять все рекомендации врачей. Хотя переживает, что не может играть в футбол и заниматься физкультурой.

СЕМЬЯ

Во время нападения собак мама Егора была на последнем месяце беременности. После трагедии она попала в больницу — у нее обострился тромбофлебит. Родные опасались за здоровье будущей мамы и еще не родившейся малышки. Когда Егор был уже в Москве у его папы обострилась хроническая астма, после чего его тоже госпитализировали.

Сейчас в семье трое детей, в том числе и 11-месячная дочка, которая также требует много внимания и заботы.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

2 сентября 2019 года за проявленный героизм, мужество и самоотверженность в экстремальных условиях Даниил Баранов был награжден медалью «За содружество во имя спасения» Министерства РФ по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий. Именно он увидел Егора, которого терзали овчарки. Даниил отвлек на себя свирепых собак, прячась за калиткой ближайшего дома. В это же время он позвонил отцу, который работает в скорой помощи Вахтана и объяснил, что собаки напали на ребенка. Сам Даниил с места происшествия не убежал, а продолжал отвлекать собак, пока не приехали врачи.

Даниил Баранов был награжден медалью «За содружество во имя спасения»

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ

Егору повезло с друзьями. Одноклассники поддерживают друга, следят, чтобы он не получил травму больной ноги. А когда Егор уезжает на лечение, с нетерпением ждут его возвращения.

- Когда Егор возвращался из Москвы, поезд приходил в 8 утра, - говорит Нэлли Плотникова. - Несмотря на раннее утро, все друзья пришли к его дому и ждали, когда он приедет.

Помогают Егору не только друзья и близкие, но и совершенно незнакомые люди, которые узнали о трагедии. Они переводят деньги родным Егора, а также поддерживают моральный дух мальчика, присылая в социальных сетях фотографии и теплые пожелания.

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