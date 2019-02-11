2019-02-11T15:47:50+03:00
Общество

Чудом выживший после нападения собак 9-летний Егор Вотинов идет на поправку

В соцсетях появилось видео, где нижегородский мальчишка передает привет своим друзьям [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородский мальчишка, которому собака обглодала ногу, идет на поправку. Фото: скрин с видеоНижегородский мальчишка, которому собака обглодала ногу, идет на поправку. Фото: скрин с видео
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Зверская история о нападении на 9-летнего Егора Вотинова двух немецких овчарок привела в ужас всех нижегородцев. Трагедия произошла 8 января 2019 года в поселке Вахтан Шахунского района. После чего врачи ввели ребенка в искусственную кому и боролись за его жизнь. Спустя месяц, Егор уже может разговаривать, улыбаться и самостоятельно двигаться. В соцсетях появилось видео, где он, лежа на больничной койке, передает привет своим друзьям.

- Ребята, привет! Спасибо за поддержку. Я скоро приеду, - говорит Егор.

За него переживают не только жители поселка Вахтан, но и близлежащих районов области. В социальной сети «Вконтакте», где была создана специальная страничка для поддержки Егора и сбора средств на его лечение.

Сейчас мальчик находится в московском НИИ неотложной детской хирургии. Несмотря на то что угрозы жизни ребенка уже нет, проблем со здоровьем еще много. Так, Егор до сих пор не может нормально есть – его кормят через венозный катетер, при этом от еды у него сильно болит живот.

- Весь-весь в царапинах и ушитых ранах, множественные швы на бедрах, очень большой шов в бедренной складке, там где был вырван кусок. Но почти все раны, кроме голени справа и плечей, уже ушиты, - написали в «ВКонтакте».

На следующей недели Егора ждет очередная операция.

- Егор с огромным беспокойством говорит о наркозе, боится его, не хочет, - делятся новостями на страничке в «Вконтанкте».

Двигать пальцами мальчику тоже еще тяжело. Пока он может собирать только крупное Лего, а вот от мелких деталей болят пальцы. При этом Егор не забрасывает и учебу. Каждый день с ним занимаются, и он прилежно учит все, что необходимо.

Напомним, 8 января вечером, около 17.00 Егор возвращался домой, как из одного из частных домов выбежали две немецкие овчарки и накинулись на ребенка. Они долгое время терзали Егора, пока его не увидел подросток, который шел мимо. Он услышал стоны Егора, а потом увидел и изувеченного мальчика. Подойти к Егору он не смог, так как собаки сразу же кинулись на него. Ему удалось спрятаться за калиткой ближайшего дома и вызвать «скорую». Именно врачи смогли отогнать собак, после чего отвезли его в больницу.

- У мальчика множественные рваные раны верхних и нижних конечностей и туловища, 15 процентов отсутствия кожных покровов (собаки выгрызли мясо с ноги и руки ребенка - Прим. ред.), травматический и гемморагический шок третьей степени, кровопотери более 40 процентов и общее переохлаждение организма, - диагностировали врачи.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали, что состояние ребенка крайне тяжелое. За жизнь мальчика боролись не только врачи областной больницы, но и специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

В самом ПИМУ «Комсомолке» уточнили, что мальчик находился на аппарате искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии. Консультировать врачей больницы ездил заведующий отделения гнойной хирургии Приволжского исследовательского университета Вячеслав Митрофанов, который специализируется на реконструктивно-восстановительных операциях при дефектах тканей конечностей.

Егора ввели в медикаментозную кому и подключили аппарат вентиляции почек. Врачи не давали никаких прогнозов. Но чудо все же свершилось, и Егор не только выжил, но и идет на поправку.

Егор Вотинов, которому собаки обглодали ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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