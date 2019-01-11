«Они съели у него мясо, на ноге кость торчала»: на 9-летнего мальчика напали овчарки в Нижегородской области

Жуткая трагедия разыгралась в поселке Вахтан Шахунского района Нижегородской области - на 9-летнего мальчика набросились две овчарки, которые буквально растерзали ребенка. По словам очевидцев, собаки вырвали у него куски мяса на руке и ноге.

- Говорят, что на правой ноге мяса совсем не было, торчала одна кость, - написала в социальных сетях Наталья Козина. – А сам ребенок лежал на снегу почти голый.

- У него нет 15 процентов кожных покровов, - добавила Юлия Перцева.

По словам местных жителей, ребенок возвращался с прогулки один. На улице никого не было. И в этот момент на него набросились две немецкие овчарки. До сих пор непонятно: собаки сами сорвались с привязи или их отпустил хозяин из близлежащего двора. Одна из собак была особенно агрессивна. Именно она и вырвала куски мяса из ребенка.

Окровавленного мальчика нашел местный житель. Ребенок звал на помощь.

- Сначала не понял. Остановился. Присмотрелся. Увидел ребенка, - рассказал Даниил Баранов.

Трагедия произошла 8 января. Мальчика на «скорой» отвезли в Шахунскую ЦРБ, а позже на реанимобиле отправили в Нижний Новгород в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

- Состояние ребенка, пострадавшего от укусов собак, крайне тяжелое. В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая реанимационная помощь с привлечением специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), - рассказали «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В самом ПИМУ рассказали, что мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии. Консультировать врачей больницы ездил заведующий отделения гнойной хирургии Приволжского исследовательского университета Вячеслав Митрофанов, который специализируется на реконструктивно-восстановительных операциях при дефектах тканей конечностей.

Сейчас мальчик находится в медикаментозной коме. Также ребенку подключили аппарат вентиляции почек. Врачи не дают никаких прогнозов. Для мальчика сейчас главное – выжить.

Найден уже и хозяин собак, которые напали на ребенка. Одна из них сейчас находится на карантине. А ту, что была более агрессивна, усыпили. Сейчас ветеринары проверяют ее на наличие бешенства.

В ГУ МВД по Нижегородской области «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальный срок наказания для хозяина собак – до трех лет лишения свободы, либо арест на срок до шести месяцев.