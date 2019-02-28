2019-02-28T11:44:55+03:00
Общество

Выживший после нападения собак 9-летний Егор Вотинов сделал первые шаги

Мальчику приходится учиться ходить заново [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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Выживший после нападения собак 9-летний Егор Вотинов сделал первые шаги. Фото: скрин с видео в группе "В помощь Егору Вотинову рп. Вахтан"Выживший после нападения собак 9-летний Егор Вотинов сделал первые шаги. Фото: скрин с видео в группе "В помощь Егору Вотинову рп. Вахтан"
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Егор Вотинов, который чудом выжил после нападения двух немецких овчарок, сделал первые шаги. Со дня трагедии прошло 50 дней, и только сейчас мальчик смог встать с кровати. Собаки обглодали мясо на правой ноге, а потому наступать на нее еще очень больно. Однако 9-летний Егор, превозмогая боль, заново учится ходить.

- Егор большой молодец! Несмотря на весь пережитый ужас, он полон оптимизма, улыбается, но н очень боится, и мы боимся, - написала Наташа Силаева, выложившая видео с первыми шагами Егора. - У меня очень смешанные чувства: радостно, что Егор стал пытаться сам ходить и страшно от того, что я вижу.

Напомним, трагедия произошла 8 января 2019 года в поселке Вахтан Шахунского района. Две немецкие овчарки, которые выбежали из одного из дворов, набросились на мальчика, когда он шел домой. Ребенок был один, а потому помочь ему никто не мог. Долгое время они терзали ребенка, пока его не увидел проходящий мимо подросток. Он услышал стоны Егора, а потом увидел и изувеченного мальчика. Подойти к Егору он не смог, так как собаки сразу же кинулись на него. Ему удалось спрятаться за калиткой ближайшего дома и вызвать «скорую». Приехавшие врачи отогнали собак и отвезли Егора в больницу.

- У мальчика множественные рваные раны верхних и нижних конечностей и туловища, 15 процентов отсутствия кожных покровов (собаки выгрызли мясо с ноги и руки ребенка - Прим. ред.), травматический и гемморагический шок третьей степени, кровопотери более 40 процентов и общее переохлаждение организма, - диагностировали врачи.

После чего врачи ввели ребенка в искусственную кому. Никто из врачей не давал никаких прогнозов – ребенок мог не выжить. Но спустя месяц после трагедии в социальных сетях появилось видео, где Егор передает привет своим друзьям.

Сейчас мальчик находится в московском НИИ неотложной детской хирургии. Несмотря на то что угрозы жизни ребенка уже нет, проблем со здоровьем еще много. Так, Егор до сих пор не может нормально есть – его кормят через венозный катетер, при этом от еды у него сильно болит живот.

- Весь-весь в царапинах и ушитых ранах, множественные швы на бедрах, очень большой шов в бедренной складке, там где был вырван кусок. Но почти все раны, кроме голени справа и плечей, уже ушиты, - написали близкие Егора в «ВКонтакте».

Егор Вотинов делает первые шаги.Видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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