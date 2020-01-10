«Я никогда не была худышкой»: Екатерина Одинцова заявила, что любит себя в любом весе

47-летняя Екатерина Одинцова, ставшая в прошлом году бабушкой, не перестает восхищать поклонников роскошной фигурой. Ее крутые бедра и пышная грудь то и дело становятся предметом обсуждения в соцсетях. На десятки хвалебных комментариев нет-нет да найдется парочка хлестких замечаний. Параметры-то у телеведущей далеко не модельные! Сама же Екатерина призналась, что принимает себя в любом весе.

odintsovaprtrend Телезвезда Екатерина Одинцова проводит каникулы на Мальдивах

- Я никогда не была худышкой. Хотя нет, была несколько раз: в пять лет я вдруг перестала есть, и аппетита у меня не было до девятилетнего возраста. Потом он проснулся, да еще как. Я много училась и до сих пор уверена, что мозг работает именно на глюкозе, - сообщила в Инстаграме бывшая гражданская жена Бориса Немцова.

odintsovaprtrend На пляжном отдыхе телеведущая "выгуливает" свои лучшие купальники.

Телеведущая вспомнила, что в 21 год сломала позвоночник и провела на больничной койке два месяца. В результате страшной аварии эффектная блондинка также повредила челюсть. Однако, по словам Екатерина, в том были свои плюсы.

- С больничного я вышла минус 12 килограммов, которые вернулись только после рождения второго ребенка. Да, во время первой беременности я умудрилась не набрать вообще ничего и пошла в роддом в том же весе, в котором забеременела, - похвасталась телезвезда. - Мой вес постоянно скачет, а вот самооценка стабильна. Мне искренне кажется, что мне идет любой вес. И я очень люблю свои фото в купальнике. Даже не задумываюсь, хорошо это или плохо. Уже давно я люблю себя безоценочно.

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После очередного откровенного поста фолловеры забросали знаменитость комплиментами, отметив, что харизма кроется в уверенности, а не очень тонкой талии. Но без ложки дегтя в бочке меда все же не обошлось. Одна из подписчиц намекнула, что в молодости лишних кило все-таки не было.

- Когда вы работали на нижегородском ТВ, были довольно стройной, - прокомментировала lnkuznetsova.

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