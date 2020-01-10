2020-01-10T16:20:38+03:00
Звезды

«Я никогда не была худышкой»: Екатерина Одинцова заявила, что любит себя в любом весе

Бывшая гражданская жена Бориса Немцова не боится демонстрировать аппетитные формы [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Знаменитая блондинка выглядит роскошно даже не пляжном отдыхе.Знаменитая блондинка выглядит роскошно даже не пляжном отдыхе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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47-летняя Екатерина Одинцова, ставшая в прошлом году бабушкой, не перестает восхищать поклонников роскошной фигурой. Ее крутые бедра и пышная грудь то и дело становятся предметом обсуждения в соцсетях. На десятки хвалебных комментариев нет-нет да найдется парочка хлестких замечаний. Параметры-то у телеведущей далеко не модельные! Сама же Екатерина призналась, что принимает себя в любом весе.

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Телезвезда Екатерина Одинцова проводит каникулы на Мальдивах
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- Я никогда не была худышкой. Хотя нет, была несколько раз: в пять лет я вдруг перестала есть, и аппетита у меня не было до девятилетнего возраста. Потом он проснулся, да еще как. Я много училась и до сих пор уверена, что мозг работает именно на глюкозе, - сообщила в Инстаграме бывшая гражданская жена Бориса Немцова.

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На пляжном отдыхе телеведущая "выгуливает" свои лучшие купальники.
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Телеведущая вспомнила, что в 21 год сломала позвоночник и провела на больничной койке два месяца. В результате страшной аварии эффектная блондинка также повредила челюсть. Однако, по словам Екатерина, в том были свои плюсы.

- С больничного я вышла минус 12 килограммов, которые вернулись только после рождения второго ребенка. Да, во время первой беременности я умудрилась не набрать вообще ничего и пошла в роддом в том же весе, в котором забеременела, - похвасталась телезвезда. - Мой вес постоянно скачет, а вот самооценка стабильна. Мне искренне кажется, что мне идет любой вес. И я очень люблю свои фото в купальнике. Даже не задумываюсь, хорошо это или плохо. Уже давно я люблю себя безоценочно.

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Екатерина Одинцова с 17-летней дочкой Диной Немцовой
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После очередного откровенного поста фолловеры забросали знаменитость комплиментами, отметив, что харизма кроется в уверенности, а не очень тонкой талии. Но без ложки дегтя в бочке меда все же не обошлось. Одна из подписчиц намекнула, что в молодости лишних кило все-таки не было.

- Когда вы работали на нижегородском ТВ, были довольно стройной, - прокомментировала lnkuznetsova.

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Со своим первенцем Антоном Немцовым
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ИСТОЧНИК KP.RU

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