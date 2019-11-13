«Я слишком хорошо живу»: Екатерина Одинцова пожаловалась на упреки со стороны учителей и медсестер

Известная телеведущая Екатерина Одинцова любит делиться фотографиями со светских тусовок и роскошного отдыха за границей, чем немало раздражает подписчиков. Бывшая гражданская жена Бориса Немцова попыталась объяснить завистникам, что деньги она зарабатывает честным трудом.

odintsovaprtrend Сладкая жизнь Мне иногда пишут в комментариях, что я слишком хорошо живу.

- Сладкая жизнь… Мне иногда пишут в комментариях, что я слишком хорошо живу. Кто-то предполагает, что меня обеспечил отец моих детей, кто-то считает, что деньги на меня сами льются с неба. Некоторые достойные женщины, учителя и медсестры, пишут мне упреки, что они работают с утра до вечера, но даже дня не могут прожить так, как я, - написала Екатерина в Инстаграме. - У меня ко всем этим людям один вопрос: вы правда думаете, что я несметно богата и постоянно развлекаюсь? Вы реально не понимаете, что все эти красивые мероприятия и есть моя работа, за которую мне и платят деньги? И эта работа не простая и не легкая! Иначе бы так жили все желающие.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова не скрывает, что хорошо зарабатывает.

В этот раз фолловеры проявили понимание и поддержали телеведущую.

- Конечно же, мы знаем, что это ваша работа. Вы не потерялись, выстояли, вырастили детей, - прокомментировала 79262870834al.

- Катя, действительно, людям очень трудно живется и приходится вкалывать за копейки, но вы здесь не причем! У каждого своя жизнь, - добавила 23natalia_.

- Вообще не понимаю, когда считают чужие деньги и заглядывают в чужой карман. Люди, зачем вам это?! Живите своей жизнью, - написала lilisolenkova.