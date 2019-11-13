2019-11-13T12:15:53+03:00
Звезды

«Я слишком хорошо живу»: Екатерина Одинцова пожаловалась на упреки со стороны учителей и медсестер

Телезвезда рассказала, за что ей платят деньги [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Подписчики считают, что деньги льются на телезвезду с неба.Подписчики считают, что деньги льются на телезвезду с неба.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известная телеведущая Екатерина Одинцова любит делиться фотографиями со светских тусовок и роскошного отдыха за границей, чем немало раздражает подписчиков. Бывшая гражданская жена Бориса Немцова попыталась объяснить завистникам, что деньги она зарабатывает честным трудом.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Сладкая жизнь Мне иногда пишут в комментариях, что я слишком хорошо живу.
2629 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Сладкая жизнь… Мне иногда пишут в комментариях, что я слишком хорошо живу. Кто-то предполагает, что меня обеспечил отец моих детей, кто-то считает, что деньги на меня сами льются с неба. Некоторые достойные женщины, учителя и медсестры, пишут мне упреки, что они работают с утра до вечера, но даже дня не могут прожить так, как я, - написала Екатерина в Инстаграме. - У меня ко всем этим людям один вопрос: вы правда думаете, что я несметно богата и постоянно развлекаюсь? Вы реально не понимаете, что все эти красивые мероприятия и есть моя работа, за которую мне и платят деньги? И эта работа не простая и не легкая! Иначе бы так жили все желающие.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Екатерина Одинцова не скрывает, что хорошо зарабатывает.
2526 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В этот раз фолловеры проявили понимание и поддержали телеведущую.

- Конечно же, мы знаем, что это ваша работа. Вы не потерялись, выстояли, вырастили детей, - прокомментировала 79262870834al.

- Катя, действительно, людям очень трудно живется и приходится вкалывать за копейки, но вы здесь не причем! У каждого своя жизнь, - добавила 23natalia_.

- Вообще не понимаю, когда считают чужие деньги и заглядывают в чужой карман. Люди, зачем вам это?! Живите своей жизнью, - написала lilisolenkova.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Телеведущая частенько ходит на светские тусовки
2033 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис
Надежда Преподобная стала участницей заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»
В Нижнем Новгороде оцифровали 50 тысяч захоронений
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий
Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки
23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году
Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев
Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта
ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо
Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2
Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей
Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей