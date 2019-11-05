«Приехала снять стресс»: 47-летняя Екатерина Одинцова легла в детокс-клинику

Известная телеведущая и владелец собственного пиар-агентства Екатерина Одинцова решила устроить разгрузочную неделю и отправилась в детокс-клинику на береге Финского залива. На своей странице в Инстаграме Екатерина отметила, что решение это очень своевременное.

odintsovaprtrend В детокс-клинике на берегу Финского залива телезвезда проведет целую неделю!

- Приехала утром, встретили завтраком: белковый омлет с куркумой и вялеными помидорами, на десерт - мороженое из печеной капусты на кокосовом молоке с медом. Кофе в санатории нет. И сразу - на процедуры, - поделилась телезвезда.

Первым делом пациентку хорошенько помассировали, а после отправили на некоторые обследования. Затем по расписанию был обед, на котором давали два небольших салата и суп минестроне.

- После обеда - подводный массаж и душ Шарко. Это мои любимые процедуры, снимающие стресс, - уточнила Одинцова. - На полдник дали смузи со шпинатом, после него отвели на процедуру на аппарате Нейросоник: посадили в кресло, которое привели в полулежачее положение и включили специальную легкую вибрацию. В наушниках звучала легкая музыка, в комнате горела цветная лампа. Через пять минут я погрузилась в транс и за получасовую процедуру отдохнула, как никогда!

Затем, как полагается, был ужин, на котором кормили блюдо под названием тум из киноа и черемухи. По словам Екатерины, это нечто вроде киселя, гасящего аппетит. Он почти не имеет калорийности.

- Завтра проведу на нем целый день, - сообщила телеведущая. - После ужина - получасовая прессотерапия и часовой солевое обертывание с травами. И спать. Впереди - неделя заботы о себе.

В комментариях бывшая гражданская жена политика Бориса Немцова расставила точки на i, заявив, что в детокс-клинику приехала не скидывать лишние кило, а приводить себя чувства.

- Я приехала снять стресс, это основная цель, - заключила Одинцова.

Подписчики, кстати, попросили знаменитость и дальше делиться своим рационом. «О боги, какая программа. Суперполезный отдых!», «Ох, как круто! Отличного вам отдыха, хорошего результата», «Хороший отдых для души и тела», - прокомментировали фолловеры.

Добавим, что детокс-клиники давно пользуются популярностью у российских звезд. В частности, прошлой зимой актриса Ирина Пегова отправилась в подмосковный оздоровительный центр, 8-дневный курс в котором стоит минимум 165 тысяч рублей. Артистка подробно рассказывала подписчикам о восстановительных процедурах.