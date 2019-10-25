Екатерина Одинцова: «В детстве я мечтала стать врачом»

47-летняя теледива Екатерина Одинцова в школьные годы обожала химию и намеревалась связать свою жизнь с медициной. Однако этому не суждено было сбыться.

odintsovaprtrend Теледива Екатерина Одинцова мечтала стать врачом

- В детстве я мечтала стать врачом. Занималась в научном обществе при мединституте, перешла в школу с углубленным изучением химии, победила на областной олимпиаде. Казалось, что путь очевиден, и моя дорога к цели будет гладкой, как шоссе. И вдруг вместо химии на вступительных экзаменах в мединститут ставят физику. И я понимаю, что мне не поступить! - рассказала телеведущая в Инстаграме.

odintsovaprtrend Одинцова частый гость на светских тусовках

Екатерина пролила немало слез, но потом собралась с силами и пошла на химфак Горьковского университета. Благо, туда ее брали без всяких экзаменов - спасибо олимпиаде, на которой Одинцова одержала победу.

- Если бы я могла тогда знать, что меня ждет впереди, вряд ли бы я стала так горевать. Жизнь полностью подтвердила правильность пословицы «Все, что происходит, все к лучшему!»

odintsovaprtrend Совсем недавно телеведущая приезжала в родной Нижний Новгород

Кстати, у знаменитой нижегородки два высших образования. Она химик и журналист. С 19 лет Екатерина работала на телевидении, а параллельно занималась мелким предпринимательством. Ну а в 1999 году перебралась в Москву. По личным причинам.

- Если бы не обстоятельства, мне даже мысль о переезде в голову не пришла. Первое время было очень тяжело, все казалось чужим и холодным. Но за 20 лет Москва стала дружественной и понятной, и я почти не скучала по родному Нижнему, - сообщила телезвезда своим подписчикам.

odintsovaprtrend Это фото сделано почти 18 лет назад накануне рождения Дины Немцовой

А недавно Екатерина Одинцова вместе с 17-летней дочкой Диной Немцовой приехала на малую родину и поняла: хочется чаще приезжать в Нижний.

- Очень красивый город, он стал ухоженным и чистым. Здесь спокойно, уютно и просторно. Вкусные рестораны, отличные отели. А летом можно покататься на лодке и полюбоваться окрестностями. Дочка решила, что летом соберет друзей и привезет их в Нижний. Я вот тоже думаю... - добавила телеведушая.

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