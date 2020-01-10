Трамплин К-60 на Гребном канале запустят в первом квартале 2020 года

Один из этапов строительства регионального тренировочного центра на Гребном канале - возведение трамплина К-60 - должен завершиться в ближайшие три месяца. Как «Комсомольской правде» рассказали в министерстве строительства Нижегородской области, запустить долгожданный спортивный объект планируется в первом квартале 2020 года.

История со строительством тренировочного комплекса в Нижнем Новгороде тянется более 10 лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Строительно-монтажные работы были завершены в декабре 2019 года. Тогда же на объект была поставлена керамическая лыжня разгона трамплина, - уточнили в министерстве. - Часть оборудования для монтажа керамической лыжни разгона сейчас проходит сертификацию на таможне в Кстове и планируется к поставке в январе.

Напомним, что история со строительством трамплинов в Нижнем Новгороде тянется больше десяти лет. Еще в 2010 году «Комсомолка» писала о планах облправительства по созданию трех трамплинов, трибуны на 15 тысяч зрительных мест, лыжной трассы и учебных помещений СДЮСШОР по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Но затем вопрос строительства трамплинного комплекса переносился сначала на 2014 год, потом на 2016, а после проект вовсе был заморожен. С мертвой точки дело сдвинулось весной 2018 года, когда проектная и сметная документация на строительство трамплина К-60 получила положительное заключение.

Активные работы по возведению трамплина К-60 начались зимой 2019 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Возведение трамплина мощностью 60 метров - первый маленький шаг к достижению большой цели, поставленной городом, - заявил тогда замдиректора спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина Владимир Клепацкий. - За четыре года без трамплина мы пришли к снижению результатов юношеского звена.

По информации минстроя, в состав тренировочного комплекса входят: трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещение для охраны, судейская и тренерская трибуны, камера хранения, лестницы, опоры освещения и сооружения инженерной защиты склона. И руководству спортивной школы уже не терпится опробовать новенький трамплин. Тем более с его появлением можно будет не только проводить полноценные тренировки, но и всероссийские соревнования среди юношей до 15 лет.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы сможем более качественно готовиться к турнирам! Жаль только, что в первую очередь не вошло строительство подъемника - спортсменам придется подниматься на трамплин пешком, что существенно затруднит процесс тренировок, - обратил внимание директор ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» Евгений Вашурин. - Вдобавок к психологической нагрузке перед прыжком у ребят будет нагрузка физическая. Ну и регламенты некоторых соревнований подразумевают наличие подъемника.

Проект тренировочного комплекса на Гребном канале, который создавался с 2011 по 2013 годы. Источник: http://www.tramplin-nn.ru/

ЦИФРА

193,1 млн рублей - столько будет стоить строительство трамплина К-60 на Гребном канале (керамическая лыжня разгона будет приобретаться отдельно)

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Сейчас в СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью занимаются более 300 ребят. Нужно как можно быстрее предоставить им возможность для нормальных тренировок. Наши спортсмены достойно защищают честь страны на международных соревнованиях. Нижегородской школе «летающих лыжников» удалось сохранить все лучшие традиции, там работаю высокопрофессиональные тренеры. А нижегородский откос самой природой предназначен для занятия этими видами спорта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2020 году пять спортивных школ олимпийского резерва планируется перевести из муниципальной в региональную собственность. Например, уже ведется работа по передаче СШОР № 16 по художественной гимнастике, НСШОР по гребному спорту, СШОР по ледовым видам спорта, СШОР по современному пятиборью и конному спорту и СШОР № 8 по футболу.

- Работу по передаче школ олимпийского резерва мы начали в 2019 году. К нам перешли две школы: НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и кстовская школа самбо, которая стала пилотной, - рассказал глава региона Глеб Никитин. - До этого там наблюдалось снижение объемов финансирования, что не лучшим образом отразилось на настроении наставников и воспитанников. Перевод учреждения в собственность региона позволил стабилизировать ситуацию и заняться развитием школы.

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