2019-03-12T13:56:24+03:00
Общество

Металлические конструкции трамплина К-60 в Нижнем Новгороде будут построены к концу июня

На сегодняшний день на объекте уже выполнены все земляные работы [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Металлические конструкции трамплина К-60 в Нижнем Новгороде будут построены к концу июняМеталлические конструкции трамплина К-60 в Нижнем Новгороде будут построены к концу июняФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Во вторник, 12 марта 2019 года, комиссия ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посетила строительную площадку трамплина К-60. Эксперты осмотрели территорию и проследили за выполнением работ.

По словам начальника отдела по организации и контролю строительства Евгения Черняева, отставаний от графика нет. Работы были начаты в декабре и завершатся в конце 2019 года.

Работы были начаты в декабре и завершатся в конце 2019 года Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Работы были начаты в декабре и завершатся в конце 2019 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Отмечу, что это окончание строительно-монтажных работ. Дальше начнется процедура ввода в эксплуатацию. Она должна завершиться до апреля 2020 года, - пояснил Черняев.

На сегодняшний день на объекте уже выполнены все земляные работы, а также залиты сваи для будущего трамплина, судейской и тренерской. Рабочие прокладывают кабель и ведут монтаж административно-бытового здания.

Отставаний от графика нет Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Отставаний от графика нетФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мешает иногда только погода.

- Она вносит определенные коррективы, но мы от графика не отстаем. Некоторые работы мы ведем с опережением, некоторые в графике, без отставаний. К концу июня будут возведены полностью металлические конструкции самого трамплина, - цитирует начальника производственно-технического отдела ООО «Нижегородстройпроект» Дмитрия Кана пресс-служба правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день на объекте уже выполнены все земляные работы Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На сегодняшний день на объекте уже выполнены все земляные работыФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, длина трамплина составит 60 метров. Его строительство осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области. Стоимость выполнения работ - 193 миллиона 116 тысяч рублей. На данный момент подрядчик освоил 44 миллиона рублей.

Ранее "Комсомолка" рассказывала историю трамплина и о том, что удалось сделать за несколько месяцев строительства и как это повлияло на тренировочный процесс воспитанников НОСШОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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