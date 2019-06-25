2019-06-25T15:17:13+03:00
Общество

Строительство нижегородского трамплина завершено почти на 60%

Сейчас рабочие монтируют металлические конструкции стола разгона и заливают монолитную плиту [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой облправительстваФото предоставлено пресс-службой облправительства
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Сегодня, 25 июня, исполняющий обязанности министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев проинспектировал ход работ по строительству трамплина К-60 на Гребном канале.

Сейчас там идет монтаж металлических конструкций стола разгона. Рабочие заливают монолитную плиту. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в административно-хозяйственном здании началась установка перегородок и внутренняя отделка.

Кроме того, начался монтаж конструкций тренерской трибуны, основания которой уже готовы. Три опоры освещения установлены, осталась еще одна. Конструкция трамплина будет готова в конце августа. После этого начнется монтаж керамической лыжни разгона.

Фото предоставлено пресс-службой облправительства

Фото предоставлено пресс-службой облправительства

- Каких-либо опасений, что до конца года подрядчик не закончит работы, нет. На сегодняшний день физическое выполнение работ составляет около 60%, - поделился Молев.

Напомним, госконтракт на строительство трамплина был подписан в декабре. Стоимость выполнения работ составляет 193 миллиона рублей.

- Мы знаем, что спортсмены очень ждут окончания строительства. Важно и то, что в Нижнем Новгороде появится не только новый трамплин, но и вся соответствующая инфраструктура, которая позволит проводить соревнования и тренировки в комфортном режиме. Мы обязательно продолжим работу как по развитию спорта высоких достижений, так и массового спорта, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкретно

Региональный тренировочный центр будет включать в себя, помимо трамплина, судейскую и тренерскую трибуны, сооружения инженерной защиты склона, административно-бытовое здание, помещения для охраны, камеру хранения и осветительные опоры.

Длина трамплина составит 60 метров. Его строительство осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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