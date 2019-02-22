«Маленький шаг к большой цели»: На Гребном канале ведется строительство трамплина К-60

Пара кранов, бетономешалка и десятки рабочих - на Гребном канале в районе бывшего олимпийского городка гребцов началось возведение долгожданного тренировочного комплекса.

Сдать объект планируется не позднее 20 декабря 2019 года.

Пока тренироваться негде

История со строительством трамплинов тянется более десяти лет. Еще в 2010 году «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала о планах областного правительства по созданию трех трамплинов, трибуны на 15 тысяч зрительных мест, лыжной трассы и учебных помещений СДЮСШОР по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Однако затем вопрос строительства трамплинного комплекса переносился сначала на 2014 год, потом на 2016, а после проект вовсе был заморожен. С мертвой точки дело сдвинулось прошлой весной, когда проектная и сметная документация на строительство трамплина К-60 получила положительное заключение.

- Возведение трамплина мощностью 60 метров - первый маленький шаг к достижению большой цели, поставленной городом, - заявил тогда замдиректора спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина Владимир Клепацкий. - За четыре года без трамплина мы пришли к снижению результатов юношеского звена.

Сдать объект планируется не позднее 20 декабря 2019 года.

И удивительного в этом ничего нет, ведь до декабря 2018 года в распоряжении юношей был лишь 40-метровый трамплин, который, однако, позволял лишь тренироваться, но никак не проводить соревнования. Но сегодня у спортсменов нет даже такого трамплина.

- Строительство К-60 ведется в непосредственной близости от К-40. И теперь мы не можем проводить на нем тренировки, - сообщил «Комсомолке» директор ГБУ «Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» Евгений Вашурин. - Поэтому начинающих спортсменов мы тренируем на 15-метровом трамплине, а ребят постарше нужно куда-то вывозить. Мы уже обратились к региональному министерству спорта с просьбой выделить нам средства на тренировочные сборы, потому что у нас таких денег нет.

Между тем в России существует всего три современных трамплинных комплекса: в Нижнем Тагиле, в городе Чайковский Пермского края и в Сочи.

Проект тренировочного комплекса на Гребном канале, который создавался с 2011 по 2013 годы. Источник: http://www.tramplin-nn.ru/

Все, кроме подъемника

По информации министерства строительства Нижегородской области, в состав тренировочного комплекса входят: трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещение для охраны, судейская и тренерская трибуны, камера хранения, лестницы, опоры освещения и сооружения инженерной защиты склона.

- По состоянию на 1 февраля 2019 года там полностью обустроена стройплощадка, демонтировано асфальтовое покрытие, а также заложены фундаменты под камеру хранения и помещений охраны, - рассказали «Комсомолке» в министерстве.

А сейчас рабочие занимаются прокладкой кабеля, водоснабжением, канализацией, планировкой территории под трамплин и наружную лестницу и строят помещения для охраны.

Проект тренировочного комплекса на Гребном канале, который создавался с 2011 по 2013 годы. Источник: http://www.tramplin-nn.ru/

Согласно заключенному госконтракту между ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» и ООО «Нижегородстройпроект», сдать объект планируется не позднее 20 декабря 2019 года. Но руководству НОСШОР уже не терпится опробовать новенький трамплин. Тем более с его появлением можно будет не только проводить полноценные тренировки, но и всероссийские соревнования среди юношей до 15 лет.

- Мы сможем более качественно готовиться к турнирам! Жаль только, что в первую очередь не вошло строительство подъемника - спортсменам придется подниматься на трамплин пешком, что существенно затруднит процесс тренировок, - обратил внимание Евгений Вашурин. - Вдобавок к психологической нагрузке перед прыжком у ребят будет нагрузка физическая. Ну и регламенты некоторых соревнований подразумевают наличие подъемника.

История со строительством трамплинов тянется с 2006 года.

Нужны трамплины помощнее

А чтобы проводить в Нижнем Новгороде всероссийские соревнования и мирового уровня, например, можно замахнуться на проведение Кубка мира или ЧМ по лыжным видам спорта, нужны трамплины помощнее - К-95 и К-125. Разговоры об их предстоящем строительстве уже ведутся. Так, в декабре прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к главе Министерства спорта РФ Павлу Колобкову с просьбой оказать содействие в строительстве этих двух объектов.

Как подчеркнул Евгений Вашурин, вопрос лишь в том, чтобы скорректировать проектно-сметную документацию второго пускового комплекса, в который войдут трамплины К-95 и К-125 и вся необходимая инфра для проведения тренировочного процесса воспитанников СШОР, а также приезжих спортсменов, и получить госэкспертизу. Тогда можно будет обращаться в Министерство спорта о включении проекта в федеральную программу в рамках софинансирования.

- Дай бог, чтобы эти трамплины построили. Конечно, сразу мы не добьемся прежних высоких результатов, но я уверен, что через некоторое время мы восстановим наши позиции на всероссийской арене и постараемся улучшить положение на арене мировой, - заключил директор НОСШОР.

ЦИФРА

193,1 млн рублей - столько будет стоить строительство трамплина К-60 на Гребном канале (керамическая лыжня разгона будет приобретаться отдельно)

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Сейчас в СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью занимаются более 300 ребят. Нужно как можно быстрее предоставить им возможность для нормальных тренировок. Наши спортсмены достойно защищают честь страны на международных соревнованиях. Нижегородской школе «летающих лыжников» удалось сохранить все лучшие традиции, там работаю высокопрофессиональные тренеры. А нижегородский откос самой природой предназначен для занятия этими видами спорта.