Свидетель убийства Сергея Анучина в Павлове дал показания

Андрей Логинов проезжал мимо места преступления на машине, вышел, чтобы разнять дерущихся подростков, а стал невольным участником кровавой трагедии, разыгравшейся в тихом и патриархальном Павлово.

Напомним, леденящая душу история произошла вечером 3 января. Трое парней бросились на выручку, услышав крик женщины. Как оказалось, на женщину напал грабитель, который в борьбе за свою никому не нужную жизнь достал нож и ранил двух молодых ребят, заступившихся за немолодую женщину. 18-летний Сергей Анучин умер на месте, его друг Данил сейчас в больнице.

Свидетель Андрей Логинов проезжал мимо на машине, остановился, увидев нескольких человек.

- Мне сначала показалось, что дерутся подростки, - рассказывает Андрей Логинов. - «На автомате» выскочил из машины, разнимать. Кого-то бьют, надо же помочь. Потом я услышал выкрик, что кого-то пырнули ножом и нужен врач. И в этот момент стало понятно, что это не просто подростковая драка.

Я вызвал скорую, и увидел, как один из парней, пройдя несколько метров, упал. Женщина, на которую напал преступник, была на месте, она не кричала, не плакала, кажется, это было просто шоковое состояние. Смогла описать только приметы преступника. Я никогда не слышал, чтобы в этом районе, да и вообще в нашем городе, происходило что-то подобное, - говорит Андрей.

Подозреваемый уже задержан, им оказался преступник-рецидивист. Фото с сайта СУ СК РФ по Нижегородской области

К моменту приезда скорой Сергей Анучин был уже мертв, второго пострадавшего увезли в больницу. Свидетеля уже вызывали для дачи показаний, хотя самого преступника он не видел.

Позавчера в Павлово простились с Сергеем. Один из его друзей, Евгений Лопатин, так написал о Сергее на своей странице в соцсети.

«Даже в последнем акте своей жизни ты сумел меня чему-то научить, а именно - героизму. Для меня было удивлением желание помочь незнакомой женщине, но, даже зная исход ситуации, я бы навряд ли стал тебя отговаривать. Ведь если ты не будешь помогать, осознавая риск, кто вообще будет? Это - очень сильное качество - желание помочь, несмотря ни на что. Успел ли ты принять решение остаться, завидев нож?

Думаю, да.

И этот осознанный риск действительно делает тебя выше нас

И этот осознанный риск действительно делает тебя примером

И этот осознанный риск действительно делает тебя...героем!

Я рад и счастлив узнавать о том, что все это время дружил с человеком огромных моральных принципов. Не рад и не счастлив я лишь узнавать об этом таким способом...» (орфография, пунктуация и стилистика сохранены — прим.авт.).

Напомним, подозреваемый в совершении жестокого убийства задержан по горячим следам. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, им оказался 58-летний житель города Павлово, рецидивист, ранее судимый за разбои, убийства и причинение тяжких телесных повреждений. Из своих 58 лет 21 год он провел в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ход расследования взял под личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Правительство Нижегородской области приняло решение оказать материальную помощь в размере полумиллиона рублей семье Сергея Анучина, и в размере 300 тысяч - его другу Данилу, который сейчас проходит лечение.