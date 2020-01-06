Правительство Нижнего Новгорода выделит полмиллиона рублей семье героя из Павлово

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:40:20+03:00

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Правительство Нижегородской области приняло решение оказать материальную помощь семье Сергея Анучина, погибшего при попытке защитить женщину от грабителя в Павлово. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Глава региона также выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему другу Сергея.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Анучина. Встав на защиту слабого, он проявился свои лучшие мужские качества, готовность к самопожертвованию, к защите слабого. Это пример мужественного исполнения гражданского долга. Я уже дал поручение оказать семьям погибшего и пострадавшего необходимую помощь. Другу Сергея желаю скорейшего выздоровления», - сообщил Глеб Никитин.

По поручению губернатора материальная помощь в размере 300 тысяч рублей будет оказана и пострадавшему другу Сергея.

Напомним, 4 января Сергей Анучин с другом бросились на защиту незнакомой им женщины и пострадали от рук грабителя. Сергей скончался на месте от ножевого ранения, его друг также с ножевым ранением сейчас находится в больнице.

Ранее сообщалось, что ход расследования этого преступления взял под личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он же поручил подготовить все необходимые документы для представления молодых людей к наградам. Сергей Анучин будет награжден посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU