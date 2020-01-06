2020-01-06T01:35:15+03:00
Происшествия

«Судим за разбои и убийства»: В полиции рассказали об убийце 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину

Сейчас 58-летний подозреваемый уже задержан
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Судим за разбои и убийства»: В полиции рассказали об убийце 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину.«Судим за разбои и убийства»: В полиции рассказали об убийце 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину.Фото: СОЦСЕТИ
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Главной новостью в Нижегородской области продолжает оставаться страшная трагедия в Павлове. Там вечером 3 января грабитель напал на незнакомую женщину. Услышав женский крик, на выручку поспешили трое молодых людей. Однако грабитель бросился на них с ножом. В результате, 18-летний Сергей Анучин погиб на месте, а его 17-летний друг попал в больницу. Вскоре стало известно, что подозреваемый в совершении этого жестокого убийства задержан.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России «Павловский» и 3 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Им оказался 58-летний житель города Павлово. Ранее он уже был неоднократно судим за разбои, убийства и причинение тяжких телесных повреждений.

Напомним, ранее стало известно, что ход расследования этого преступления под свой контроль взял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он же поручил подготовить все необходимые документы для представления молодых людей к наградам. Сергей Анучин будет награжден посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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