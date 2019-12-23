Возращение легенды: В Нижегородской области возобновили производство «Метеоров»

Производство легендарного «Метеора» возобновлено в Нижегородской области. В понедельник, 23 декабря, на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» прошла церемония закладки этого речного пассажирского судна на подводных крыльях. Мероприятие состоялось при участии главы региона Глеба Никитина, уточнили в пресс-службе областного правительства.

«Метеор 120Р» предназначен для скоростной перевозки 120 пассажиров. Фото: пресс-служба облправительства.

Губернатор напомнил, что новый «Метеор 120Р» - продолжатель традиций знаменитых «Метеоров» и «Ракет», созданных нижегородским конструктором Ростиславом Алексеевым.

- Они стали символами скоростного флота не только нашей страны, но и зарубежья, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор уверен, что "Метеоры" будут востребованы во многих регионах России. Фото: пресс-служба облправительства.

«Комсомольская правда» рассказывала, что серийного производство предыдущего поколения «Метеоров» прекратилось в начале двухтысячных. А с 1961 по 1991 годы на воду было спущено около 400 таких судов. Возобновить производство легендарных «Метеоров» удалось благодаря госпрограмме «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

Серийное производство предыдущего поколения "Метеоров" было прекращено в 2000-х годах. Фото: пресс-служба облправительства.

По словам главы Нижегородской области, новое поколение этих судов на подводных крыльях заменят предыдущее (те уже порядком истрепались).

- Такие суда на подводных крыльях будут востребованы во многих регионах России. Например, в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог, - заявил губернатор.

В свою очередь глава регионального минпрома Максим Черкасов добавил, что «Метеор 120Р» предназначен для скоростной перевозки 120 пассажиров. Он может ходить до 8 часов на расстояние до 600 километров.

КСТАТИ

Осенью 2019 года завод «Красное Сормово» спустил на воду первый за последние 60 лет пассажирский круизный лайнер в России. Судно получило название «Мустай Карим». А минувшим летом в Нижегородской области были возобновлены речные пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях «Валдай».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По решению главы региона Глеба Никитина началась работа по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках него планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с четырех миллиардов долларов в 2018 году до 5,2 миллиардов долларов и более в 2024 году.

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