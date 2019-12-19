В Нижнем Новгороде возобновят производство легендарного «Метеора»

Спустя долгие годы в приволжской столице решили возобновить производство легендарного «Метеора», созданного гениальным конструктором Ростиславом Алексеевым. Торжественная закладка речного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120 Р» состоится на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» 23 декабря.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода установлен памятник легендарному судну.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, серийное производство предыдущего поколения «Метеоров» было прекращено в 2000-х годах. Всего с 1961 года было спущено на воду более 400 судов.

- На сегодня оставшиеся в строю «Метеоры», имея Озерный класс Российского речного регистра, являются безальтернативным видом транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог. Однако ресурс их почти исчерпан, - уточнили на предприятии.

Новая версия скоростного судна на подводных крыльях предназначена для перевозки 120 пассажиров. Создатели обещают: «Метеоры» будут крайне безопасными и очень комфортными, автономность плавания судна составит восемь часов, дальность хода - 600 километров.

- Конструкция на подводных крыльях позволит выиграть в скорости и сохранить прибрежную зону от размытия за счет низкого волнообразования. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока, - добавили в пресс-службе.

Напомним, весной 2019 года завод «Красное Сормово» взялся восстановить внешний вид памятника судну на подводных крыльях «Метеор». Монумент установили в 1982 году.

КСТАТИ

Центральное конструкторское бюро имени Ростислава Алексеева зарекомендовало себя на рынке пассажирских скоростных перевозок. Так, компания спроектировала и построила современное серийное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Три таких судна сейчас успешно эксплуатируются на речных маршрутах в Ханты-Мансийском автономном округе и Нижегородской области. «Валдай» заинтересовал также зарубежных заказчиков: в 2019 году нижегородское конструкторское бюро заключило контракт на поставку СПК «Валдай 45Р» с представителями Тайваня.

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