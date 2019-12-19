2019-12-19T11:41:08+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде возобновят производство легендарного «Метеора»

Серийное производство предыдущего поколения судов на подводных крыльях было прекращено в 2000-х годах
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
«Метеор» появился благодаря гениальному конструктору Ростиславу Алексееву.«Метеор» появился благодаря гениальному конструктору Ростиславу Алексееву.
Изменить размер текста:

Спустя долгие годы в приволжской столице решили возобновить производство легендарного «Метеора», созданного гениальным конструктором Ростиславом Алексеевым. Торжественная закладка речного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120 Р» состоится на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» 23 декабря.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода установлен памятник легендарному судну.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода установлен памятник легендарному судну.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, серийное производство предыдущего поколения «Метеоров» было прекращено в 2000-х годах. Всего с 1961 года было спущено на воду более 400 судов.

- На сегодня оставшиеся в строю «Метеоры», имея Озерный класс Российского речного регистра, являются безальтернативным видом транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог. Однако ресурс их почти исчерпан, - уточнили на предприятии.

Новая версия скоростного судна на подводных крыльях предназначена для перевозки 120 пассажиров. Создатели обещают: «Метеоры» будут крайне безопасными и очень комфортными, автономность плавания судна составит восемь часов, дальность хода - 600 километров.

- Конструкция на подводных крыльях позволит выиграть в скорости и сохранить прибрежную зону от размытия за счет низкого волнообразования. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока, - добавили в пресс-службе.

Напомним, весной 2019 года завод «Красное Сормово» взялся восстановить внешний вид памятника судну на подводных крыльях «Метеор». Монумент установили в 1982 году.

КСТАТИ

Центральное конструкторское бюро имени Ростислава Алексеева зарекомендовало себя на рынке пассажирских скоростных перевозок. Так, компания спроектировала и построила современное серийное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Три таких судна сейчас успешно эксплуатируются на речных маршрутах в Ханты-Мансийском автономном округе и Нижегородской области. «Валдай» заинтересовал также зарубежных заказчиков: в 2019 году нижегородское конструкторское бюро заключило контракт на поставку СПК «Валдай 45Р» с представителями Тайваня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гордость ЦКБ им. Алексеева: в Петербурге прошла презентация «Валдая»

Скоро продукция нижегородских корабелов будет ходить в Европе (подробнее)

Детям до пяти лет - бесплатно: «Валдаи» до Городца и Макарьева будут ходить по новому расписанию

Изменения были внесены с учетом пожеланий от местных жителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Муниципалитетам Нижегородской области помогли с ликвидацией свалок
Глеб Никитин: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода станет приоритетом при внесении поправок в бюджет»
Пять икон похитили неизвестные из церкви под Семеновом
Нижегородские Деды Морозы подешевели
Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом
В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег
В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную
Нижегородские баскетболисты проведут матч в поддержку больных детей
Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»
Жителю Нижегородской области грозит два года заключения за две срубленные елки
Сосновый лес в Нижегородской области взяли под охрану
Пять школ олимпийского планируют передать в собственность региона в следующем году
В Нижегородской области в 2020 году откроются три модельных библиотеки
Руслан Станчев: «Таких колоссальных денег наш город не видел никогда»
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России