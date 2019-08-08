Детям до пяти лет – бесплатно: «Валдаи» до Городца и Макарьева будут ходить по новому расписанию

6 августа 2019 года из Нижнего Новгорода был запущен первый «Валдай» до Городца. Через некоторое время появилось расписание отправления скоростного судна. Однако нижегородцы не согласились с предложенным вариантом и внесли свои пожелания.

Как рассказали в пресс-службе правительства, теперь «Валдаи» будут ходить по новому расписанию, которое было составлено уже с учетом пожеланий.

Итак, в Городец судно будет отплывать по пятницам в 17:00 (а обратно – в 18:15) по субботам в 9:00 (обратно – в 13:00) и по понедельникам в 6:45 (обратно - в 8:00). А в Макарьево «Валдай» будет плавать только по воскресеньям в 9:00 ( обратно – в 14:00).

С собой можно брать ручную кладь весом не более 36 килограммов. Дети до пяти лет могут ездить бесплатно, но если не занимают отдельного места. Для пассажиров в возрасте от 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.

КОНКРЕТНО

«Валдай» будет отправляться с причала №5 за Речным вокзалом. Билеты можно приобрести перед рейсом на теплоходе или по предварительному бронированию по телефону 8-963-230-58-30.

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