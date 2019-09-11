Пятизвездочный круизный лайнер спустили на воду в Нижнем Новгороде

Огромные толпы людей стекались утром к центру Сормовского района. Там, на заводе «Красное Сормово», сегодня спускали на воду круизный лайнер «Мустай Карим». Это событие стало настоящим праздником не только для нижегородцев, но и для всей России.

«Пионер отечественного пассажирского судостроения»

Уже в полдень рядом с предприятием было не протолкнуться. Такого количества жителей, пожалуй, не было ни на одном спуске судов, построенных в Нижнем Новгороде. Дети целыми классами покинули школы, чтобы увидеть, как четырехпалубный лайнер впервые коснется воды.

Это событие стало настоящим праздником не только для нижегородцев, но и для всей РоссииФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Каждая минута торжественного мероприятия сопровождалась громкими аплодисментамиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Каждая минута торжественного мероприятия сопровождалась громкими аплодисментами. Сначала на сцене недалеко от «Мустай Карима» выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он поблагодарил всех судостроителей за такой красивый и величественный лайнер.

- Он станет первым судном подобного класса за последние 60 лет, построенным на отечественной верфи и переданным заказчику. Я горжусь тем, что происходит эта судостроительная «премьера» на нашем «Красном Сормове». «Мустай Карим» стал пионером отечественного пассажирского судостроения во всех смыслах, - подчеркнул глава региона.

На церемонии спуска лайнера также присутствовали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, гендиректор завода «Красное Сормово» Михаил Першин, директор Фонда имени Мустая Карима и дочь писателя Альфия Каримова, а также представители компании-заказчика и изготовителя.

После официальной части капитан судна разбил бутылку о борт лайнера.

После торжественной части капитан разбил бутылку о борт корабляФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Пивной бар, читальный зал и зона SPA

В свои первые плавания «Мустай Карим» пустится уже в следующем году. На сегодняшний день его готовность составляет 80%. Но уже сейчас понятно – это будет шикарный лайнер, построенный по современным тенденциям.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось узнать, как будет выглядеть судно изнутри. Это пятизвездочная гостиница наплаву. На борту будут рестораны, зона SPA, магазин сувениров, конференц-зал, несколько кают класса LUXE, пивной бар, читальный салон, панорамные бары и площадки для прогулок. Создатели продумали каждую мелочь – даже кровати в каютах, которые не будут кататься из угла в угол при малейшей качке: теперь они раскладываются, делятся на односпальные и выглядят очень даже компактно. Для людей с ограниченными возможностями тоже создали специальные каюты.

Каюты будут максимально комфортными для всех пассажировФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Мустай Карим» рассчитан на 342 пассажира. Он будет ходить на линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом. Длина лайнера - 141 метр.

В свои первые плавания «Мустай Карим» пустится уже в следующем годуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА